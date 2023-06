Mario Hart, Julián Zucchi, Yaco Eskenazi y más, son sorprendidos con tiernos mensajes por el Día del Padre

Papás de la farándula son sorprendidos por el Día del Padre. Instagram

Este 18 de junio se conmemora a todos los padres peruanos que dedican su vida a sus hijos, aquellos que cumplen realmente su rol de padres de manera responsable. Es por esta fecha especial que muchas figuras masculinas de la farándula peruana como Yaco Eskenazi, Julián Zucchi, Mario Hart y más, han sido sorprendidas por sus parejas.

Emotivas dedicatorias y tiernos videos han inundado las redes sociales, donde los artistas también se han dado un tiempo para agradecer a sus padres por tanto cariño y dedicación. Melissa Paredes, Ale Venturo, Magaly Medina y más figuras han recordado a sus progenitores este día.

Natalie Vertiz emocionó a Yaco Eskenazi con tierno video

“Feliz día mi rey. Feliz día al papá más amoroso, noble y fuerte que conozco. Tu fortaleza es la nuestra, tus abrazos nos llenan el alma. ¡Gracias Dios por ponerme a este hombre en mi camino y gracias a ti mi vida, por cuidarnos como lo haces, por aplaudir cada logro juntos, con tu energía que traspasa cualquier barrera! Un papá fuera de este mundo! Vamos a seguir sonriendo juntos, los 4, así…siempre”, escribió la modelo Natalie Vertiz a su esposo.

La conductora de TV acompañó estas palabras con un video donde se le ve al presentador junto a sus dos hijos.

Yaco Eskenazi fue sorprendido con tierno video por el Día del Padre. Instagram

Julián Zucchi y su suegro

Yiddá Eslava hizo una sorpresa doble. Preparó una dedicatoria para su pareja Julián Zucchi y su padre. A ambos agradeció por el buen desempeño que vienen realizando como progenitores,

“Hoy celebro a los dos hombres que me dieron, lo más precisado que tengo, mi esposo me dio a mis hijos, y mi papá, (que me dio) la vida y guio a ser lo que soy. ¿Saben por qué mi papá está tan feliz en la foto? Porque sabe que elegí bien, que su yerno está a la altura de lo que él deseaba para mí, porque se siente seguro que mis hijos, sus nietos, tienen alguien que los ama, guía y cuida, como él hizo y sigue haciendo con nosotros, el ser padre no se termina cuando cumples 18, ni cuando te gradúas, ni cuando tienes hijos, nunca se acaba”, se puede leer en su extenso mensaje,

“Démosle a la palabra papá la altura y el respeto que merece, llamarse papá, es un título que se gana, a pulso, a pulmón, con cansancio, esfuerzo, sacrificio, pero principalmente con amor. Feliz día a los verdaderos papás”, acotó.

Yiddá Eslava dedica mensaje a Julián Zucchi y a su padre. Instagram

Mario Hart recibe mensaje de sus hijos

Korina Rivadeneira hizo una particular publicación en este día, donde sus hijos supuestamente le hablan a su padre. Mario Hart quedó encantado con esta sorpresa.

“A nuestro papito: Somos los niños más afortunados del mundo, tenemos el mejor papá de todos ,ante cualquier cosa que pueda pasarnos él es nuestro mejor escudo, cual héroe nos mantiene seguros. Papito mío, gracias por ser el príncipe de todas mis aventuras, gracias por tenerme paciencia y amarme haga lo que haga, gracias por tener siempre las palabras adecuadas, por enseñarme lo que está bien y lo que no, gracias por ser el papá más divertido de todos”, dice parte del extenso mensaje.

“Wow, qué suerte tengo de tenerte de que vas a estar para mí siempre. Quiero que sepas que mi momento favorito del día es cuando te veo sonreír viniendo hacia mí, yo solo quiero todo el tiempo del mundo contigo, eres el papá más impresionante, ¡yo quiero ser como tú! Te mereces este día más que nada en el mundo y queremos disfrutarlo contigo, te amamos hasta el infinito”, se lee en parte del texto, el cual fue acompañado con un video familiar.

Mario Hart agradeció este gesto y le dedicó unas palabras a su esposa, “por hacer esto siempre más fácil”. “¡Los amo con todo mi corazón! Son lo mejor que tengo en la vida”, comentó.

Mario Hart se conmovió con video por el Día del Padre. Instagram

Magaly Medina dedicó unas palabras a su fallecido padre

En marzo del 2023, Magaly Medina perdió a su padre. En este día tan importante, no dudó en recordarlo a través de su cuenta de Instagram.

“Papito adorado, ¡cuánto te extrañamos! Este fue el último cumpleaños que pasamos juntos. Tus hijos sabemos que nos seguirás protegiendo y amando desde donde estés. Besos, mi héroe predilecto”, escribió la periodista.

En su publicación se puede ver un video del último cumpleaños de Don Luis Medina.

Magaly Medina recordó a su fallecido padre con unas emotivas palabras. Instagram

Melissa Paredes agradece a su padre por ser increíble

La modelo dedicó unas palabras a su padre este domingo 18 de junio. Ella recordó los buenos momentos que pasó con él.

“Feliz día pa. Te extraño siempre! Gracias por ser un increíble abuelo y engreír mucho a mi bebita. Nos vemos pronto para que me des un abrazo y echarnos en la cama a hablar cojudez y media y reírnos de cualquier cosa. ¡Te adoro! También quiero saludar a todos los papitos que me siguen. Pásenla súper lindo”, escribió.

Melissa Paredes agradeció a su padre por haber sido un papá increíble. Instagram

Ale Venturo dedica palabras a su padre, pero olvida a Rodrigo Cuba

Ale Venturo usó su red social solo para referirse a su fallecido padre. “Feliz día al cielo papito. Te extraño mucho, te siento todos los días, de mil formas, sigue visitándome en mis sueños. Te amo”, escribió la rubia en la foto de su progenitor.

Respecto al padre de su bebé, evitó pronunciarse. Como se sabe, la rubia se separó este año de Rodrigo Cuba.