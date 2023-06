Perú vs Japón: los detalles del caluroso recibimiento de la selección peruana en Osaka con la presencia de Gianluca Lapadula

Gran recibimiento de los hinchas a la selección peruana en Osaka | América Deportes

Gran sorpresa se llevó la selección peruana cuando pisó suelo japonés debido al caluroso recibimiento que le dieron los cientos de hinchas que los estaban esperando en el aeropuerto de Osaka. Muchos compatriotas, con sus camisetas, vinchas y banderas, hicieron todo lo posible para estar cerca de los jugadores de la ‘blanquirroja’. Uno de los más esperados fue el delantero Paolo Guerrero, quien firmó autógrafos, se tomó ‘selfies’, e incluso una peruana logró que el ariete la saludara con un beso.

La ‘bicolor’ llegó en un vuelo chárter después de su triunfo por 1-0 frente Corea del Sur con gol del atacante Bryan Reyna. Tras llegar al hotel Agora Regency, el entrenador Juan Reynoso separó en dos grupos al equipo: los que no fueron titulares con los surcoreanos entrenaron en el estadio Green Sakai y los que tuvieron minutos en el duelo amistoso hicieron trabajos en el gimnasio.

La gran novedad de la primera práctica del ‘equipo de todos’ fue la incorporación de Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ se unió al grupo y se prepara pensando en Japón, choque que se llevará a cabo este martes 20 de junio a las 4:55 horas (Perú) en el estadio de Fútbol de Suita.

El choque contra los ‘nipones’ será el último ensayo previo a lo que será el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas que será en setiembre. El debut se dará ante Paraguay en Asunción y recibirá a Brasil en Lima, esa será la primera fecha doble rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Los jugadores que estuvieron en el encuentro con Corea del Sur hicieron trabajos de gimnasio. (FPF)

Las primeras palabras del ‘Bambino’

Gianluca Lapadula fue uno de los grandes ausentes en el partido ante Corea del Sur debido a que el DT Juan Reynoso decidió darle unos días más de descanso para no sobrecargarlo con horas de viaje tras el gran desgaste físico que tuvo en las finales por la definición del ascenso a la Serie A. El delantero del Cagliari se unió a los entrenamientos de la selección peruana y aseguró que está feliz por el resultado que obtuvieron y aplaudió el regreso de Paolo Guerrero a la ‘blanquirroja’.

“Vi los últimos minutitos del partido. Me gustó mucho el equipo y me siento muy feliz por el resultado. Somos un equipazo. Un gran grupo. Paolo Guerrero es una figura muy importante. Es un jugador histórico. Es muy importante para nosotros que él pueda estar con el equipo nuevamente, lo vi hace poco y de verdad me da muchísimo gusto. Es un placer verlo aquí con nosotros”, declaró el ‘Bambino’.

Por otro lado, ‘Lapagol’ se refirió a la sensible eliminación de la ‘bicolor’ con Australia en el Repechaje para clasificar al Mundial Qatar 2022. Confesó que fue un episodio que le costó superar debido a cómo se dieron las cosas. Pero espera que en las próximas Clasificatorias las cosas sean completamente diferente.

“Ese sufrimiento del partido contra Australia todavía sigue conmigo, se quedó conmigo y es algo que me empuja más. El algo que quiero tener conmigo hasta el último día de las Clasificatorias porque me costó mucho y tiene que servir para sacar algo más. Creo que para poder lograr cualquier objetivo, hay que tener un gran grupo y nosotros lo somos. Eso es lo más importante”, manifestó.

Eso sí, aprovechó para agradecer al ‘Cabezón’ por la consideración que tuvo con él. “Quiero agradecer a toda la selección, al ‘profe’ por darme algunos días más de descanso, pero yo ya estoy listo para jugar”.

Gianluca Lapadula se unió a la selección peruana que enfrentará a Japón en partido amistoso por fecha FIFA

