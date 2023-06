Gianluca Lapadula reveló que sigue sufriendo tras perder el repechaje y explicó lo que hará para superarlo

Gianluca Lapadula se unió a la selección peruana que enfrentará a Japón en partido amistoso por fecha FIFA

Tras conseguir el ascenso a la Serie A con Cagliari, Gianluca Lapadula se unió a la concentración de la selección peruana en la ciudad de Osaka, Japón. El delantero ítalo-peruano sumó su primera práctica de cara al amistoso frente a los ‘samuráis’ del martes 20 de junio en el estadio Panasonic de Suita..

Te puede interesar: La reacción de Paolo Guerrero al enterarse del ascenso de Gianluca Lapadula a la Serie A en plena entrevista

El ‘Bambino’ mencionó que solo pudo ver el tramo final del encuentro ante Corea del Sur, sin embargo, remarcó que se siente muy contento por el resultado obtenido. “Vi los últimos minutitos del partido. Me gustó mucho el equipo y me siento muy feliz por el resultado. Somos un equipazo. Un gran grupo”.

Asimismo, se refirió al regreso de Paolo Guerrero a la ‘bicolor’, que pese a la falta de continuidad en las dos últimas temporadas, demostró toda su vigencia y la calidad de jugador que es en la última victoria 1-0 del ‘equipo de todos’ ante los ‘tigres del Asia’.

Te puede interesar: Gianluca Lapadula ya piensa en Perú: le dijo a periodistas italianos que tomará el primer vuelo para jugar los amistosos en Asia

“Es una figura muy importante. Es un jugador histórico. Es muy importante para nosotros que él pueda estar con el equipo nuevamente, lo vi hace poco y de verdad me da muchísimo gusto. Es un placer verlo aquí con nosotros”, afirmó Lapadula.

Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula podrían arrancar jugando juntos ante Japón. (Foto: Difusión)

Gianluca Lapadula y su sentir tras perder el repechaje

Por otro lado, el ‘Bambino’ no pudo evitar recordar el haber quedado fuera del Mundial de Qatar 2022 tras caer contra Australia en el repechaje. “Ese sufrimiento de ese partido contra Australia todavía sigue conmigo. Se quedó conmigo y es algo que me empuja más”.

Te puede interesar: Juan Reynoso explicó por qué Gianluca Lapadula no jugará el Perú vs Corea del Sur

No obstante, agregó que “de verdad, es algo que quiero tener conmigo hasta el último partido de este proceso clasificatorio porque me costó mucho superarlo y tiene que ser algo que me pueda ayudar a sacar algo más”.

Además, resaltó lo importante que es la unión de grupo de cara al inicio de las próximas Eliminatorias Mundialistas. “Creo que para poder lograr cualquier objetivo, hay que tener un gran grupo y nosotros lo somos. Eso es lo más importante”.

‘Lapa’ también aprovechó en agradecerle a Juan Reynoso, técnico de Perú, por comprender el desgaste físico y mental que tuvo tras el partido ante Bari. “Quiero agradecer a toda la selección, al ‘profe’ por darme algunos días más de descanso, pero yo ya estoy listo para jugar”.

Ascenso con Cagliari

Por otro lado, se mostró bastante emocionado por lo conseguido con su club en Italia. “Es un sueño de verdad. Creí mucho en este objetivo y lo hemos logrado con mucho sacrificio y mucho trabajo. Me siento muy feliz por eso”.

Sobre lo que se viene con la selección peruana, Gianluca fue optimista sobre su futuro profesional. “No solo hay que creer en los sueños, sino hay que trabajarlos. Con el trabajo se puede lograr cualquier cosa. Tendré mi último partido de esta temporada el martes con mi selección y luego vendrán las vacaciones”.

Finalmente, señaló que por el momento se siente cómodo en su equipo. “Tengo dos años más ahí (de contrato con Cagliari). Me siento muy bien. Tengo mucha empatía con todos: El técnico, el equipo. Ahora solo queda disfrutar del tiempo de descanso”.

La efusiva celebración de Gianluca Lapadula y jugadores de Cagliari por el ascenso de Serie A.

Primera práctica del plantel en Japón

La selección peruana completó los 24 convocados con la llegada de Gianluca Lapadula para afrontar el partido amistoso ante Japón, el cual está programado para el próximo martes 20 de junio a las 04:55 de Perú en las instalaciones del Panasonic Stadium Suita.

La ‘blanquirroja’ entrenó en dos grupos: los once jugadores que fueron titulares ante Corea del Sur más Gianluca Lapadula lo hicieron en el gimnasio. Mientras que, el resto de futbolistas aprovecharon en sumar minutos de cancha en el Green Sakai. Los trabajos del combinado nacional se prolongaron desde las 05:00 horas hasta las 06:30 horas de Perú.