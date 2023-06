El llanto desconsolado de una niña al ver la eliminación de Miguel Vergara de ‘El Gran Chef Famosos’: “Ya no va a volver nunca más”

Miguel Vergara fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos' y una pequeña fanática lo lamentó con lágrimas. TikTok

Miguel Vergara se convirtió en uno de los participantes favoritos de ‘El Gran Chef Famosos’, debido a su carisma y conmovedora historia de vida. Por esa razón, grande fue la tristeza de sus compañeros y de la teleaudiencia cuando fue eliminado del concurso gastronómico de Latina TV, el pasado 16 de junio.

En la temida noche de eliminación, Miguel Vergara preparó tiradito y un trío de causas. Sin embargo, su sazón no fue del agrado del jurado, conformado por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio, quienes prefirieron salvar a Nico Ponce y a Karina Calmet.

El actor nacional rompió en llanto cuando se percató que fue retirado de ‘El Gran Chef Famosos’ para siempre.

Miguel Vergara fue eliminado de El Gran Chef Famosos.

“Quería prepararme para esto, pero no pude. Gracias Giacomo, Nelly y Masías. Gracias a todos, los quiero mucho. Me voy feliz porque he ganado nuevos amigos y un público hermoso. Vamos con fe”, señaló, entre lágrimas, antes de retirarse del set de cocina.

Al igual que él, una de las fanáticas de Miguel Vergara, una pequeña niña, lloró desconsoladamente cuando vio a su concursante favorito partir de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Se fue el gracioso. No va a volver nunca más”, expresó en llanto.

Su madre grabó el conmovedor momento y luego lo publicó en TikTok, donde los usuarios comentaron que pasaron por experiencias similares. “También tuve que consolar a mi niña, pero de 25 años”, le dijo una internauta.

'El Gran Chef Famosos'

Los eliminados de ‘El Gran Chef Famosos’

Fueron 12 famosos los que iniciaron en el programa ‘El Gran Chef Famosos’, entre ellos Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce.

Sin embargo, semana a semana, los concursantes fueron eliminados al no poder superar las pruebas.

Milett Figueroa ganó el primer reto de 'El Gran Chef Famosos', de este viernes 9 de junio. Su osobuco a la napolitana con puré fue del agrado del jurado.

Primera semana: Fiorella Rodríguez eliminada

Segunda semana: Susan León (en reemplazo de Jorge Henderson) eliminada

Tercera semana: Patricia Portocarrero eliminada

Cuarta semana: Nico Ponce eliminado

Quinta semana: Leyla Chihuán (en reemplazo de Natalia Málaga) eliminada

Sexta semana: Milett Figueroa eliminada

Séptima semana: Etapa de repechaje - Susan León, Nico Ponce y Milett Figueroa regresan a la competencia

Octava semana: Patricio Suárez Vértiz eliminado

Novena semana: Milett Figueroa eliminada

Décima semana: Miguel Vergara eliminado

Onceava semana: Nico Ponce eliminado

Sobre Miguel Vergara

Miguel Vergara es un actor de cine, televisión y teatro. También se desempeña como productor y animador de ‘Botón espectáculos’, una empresa dedicada a animar eventos familiares, tales como Baby shower y cumpleaños.. Es conocido por aparecer en las películas de ‘Asu Mare’. Tiene 45 años.

Miguel Vergara se quebró al recordar a su madre en 'El Gran Chef Famosos' | Latina

¿Cuándo inicia la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’?

La segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ estrenará el próximo jueves 22 de junio, a las 20:00 horas, un día después de la gran final de la primera temporada.

Dicha edición competirá contra ‘Esto es Guerra’, que será escenario de la gala ‘Miss Perú Grand 2023′.

¿Dónde ver ‘El Gran Chef Famosos ONLINE’?

Los fanáticos de ‘El Gran Chef Famosos’ pueden ver el programa en vivo y online a través de la página oficial de Latina TV, de lunes a viernes a las 20:00 horas. Los sábados se emite a partir de las 22:30 horas.