Diego Rebagliati explotó por faltas de respeto a Paolo Guerrero e hizo tajante reflexión sobre su trayectoria en la selección peruana

Diego Rebagliati afirmó que muchos le faltaron el respeto a Paolo Guerrero al ser convocado a la selección peruana.

Paolo Guerrero fue cuestionado por su convocatoria con 39 años, pero, selló una gran presentación con asistencia incluida en la victoria de la selección peruana ante Corea del Sur en partido amistoso por la fecha FIFA.

Te puede interesar: Diego Rebagliati respaldó a Paolo Guerrero tras polémicas declaraciones previo a los amistosos con la selección peruana

En ese sentido, el comentarista deportivo Diego Rebagliati explotó ante las faltas de respeto al ‘Depredador’. “Hubieron muchos comentarios muy negativos, la gente le tenía poca confianza a lo que podía dar Paolo”, inició en el programa Al Ángulo.

“Algunos con respeto, pero muchos en el límite de la falta de respeto. La gente tiene poca memoria y en el fútbol la memoria es corta. No solamente ser agradecidos, sino respetuosos. Hay que ser respetuosos con alguien que ha dado mucho por la selección y muchas alegrías”, exclamó el exfutbolista.

Te puede interesar: Diego Rebagliati duda de la actual versión de Paolo Guerrero en la selección peruana: “Hay que ver si alcanza”

‘Reba’ asoció los cuestionamientos hacia el delantero con Juan Reynoso. “La falta de respeto no solo es contra Paolo, sino también para el mismo técnico de la selección. Muchas de las críticas vienen de ese lado, gente que no lo quiere y lo están esperando. Eso no va a cambiar lo van a seguir esperando hasta el día que pierda”.

Por último, el panelista de Movistar Deportes respaldó el llamado de Paolo Guerrero. “Nos demostró que está recontra bien convocado. Después podemos discutir si es titular o juega Lapadula. En algún momento jugará 20 minutos y meterá un gol y en otra oportunidad jugará 20 minutos y no la tocará. Pero que está en condiciones de sumar, no tengo ninguna duda”.

Paolo Guerrero fue titular en Perú vs Corea del Sur y completó 70 minutos.

Paolo Guerrero y su reencuentro con Son y Klinsmann

El capitán de Perú tuvo un emotivo reencuentro con Heung Min Son, quien no formó parte de Corea del Sur para este amistoso por lesión. El extremo de Tottenham compartió vestuario con ‘PG9′ en Hamburgo durante sus inicios y no dudó en acercarse para intercambiar camisetas.

Te puede interesar: Perú vs Corea del Sur: todos los detalles del entrenamiento en Seúl previo al amistoso por fecha FIFA

El integrante de los ‘leones del oriente’ no fue el único que reunió con el delantero nacional, sino también el técnico Jürgen Klinsmann, el cual le dedicó algunas inesperadas palabras al ‘nueve’. “No te retires nunca, sigue jugando”, le dijo el alemán al ‘incaico’ tras el final del compromiso.

¿Guerrero titular ante Japón?

Paolo Guerrero tuvo un regreso soñado a la selección peruana. Sumó 70 minutos y dio la asistencia en el gol de Bryan Reyna para la victoria del ‘equipo de todos’. Sin embargo, su presencia desde el arranque ante Japón es duda.

¿Por qué? Y es que Gianluca Lapadula, quien fue el máximo anotador de la Serie B con 21 goles y logró el ascenso con Cagliari a la Serie A, se unió esta mañana a los entrenamientos de la ‘bicolor’ en Osaka.

El ‘Bambino’ parte como favorito para comandar el ataque nacional ante los asiáticos. Eso sí, lo más probable es que el ‘Depredador’ tenga minutos en el segundo tiempo. Todo se definirá en la práctica de mañana.

Gianluca Lapadula se sumó a los entrenamientos de la selección peruana con miras al amistoso con Japón. (Selección peruana)

Perú vs Japón: fecha, hora y dónde ver

Luego de la victoria ante Corea del Sur, la selección peruana completará su mini gira por Asia enfrentando a Japón. Este compromiso se llevará a cabo el martes 20 de junio a las 4:55 horas en el Estadio de Fútbol de Suita y será transmitido por la señal de Movistar Deportes, América TV y ATV. Asimismo podrás seguir el minuto a minuto a través de Infobae Perú.

Los ‘samuráis azules’ serán un gran termómetro para el equipo de Juan Reynoso, pues vienen de quedar entre las 16 mejores escuadras de la Copa del Mundo y de golear 6-0 a El Salvador. Este duelo significará el último de la ‘bicolor’ previo a las Eliminatorias Sudamericanas, que arrancarán en setiembre de este año.