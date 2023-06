Pedro García, polémico sobre celebración de Bryan Reyna: “Cuando hace goles en Alianza Lima se le ve molesto”

Pedro García sobre celebración de Bryan Reyna: "Es la primera vez que lo veo reírse" | Movistar Deportes

Pedro García volvió a ser tendencia en redes sociales tras lanzar un polémico comentario en plena transmisión de Movistar Deportes del Perú vs Corea del Sur. Todo pasó cuando Bryan Reyna celebró su gol que le dio el triunfo a la ‘blanquirroja’ por 1-0 frente los surcoreanos. Mientras el atacante nacional festejaba su anotación, el periodista deportivo remarcó una apreciación que generó la molestia de todos los hinchas de Alianza Lima.

“No sé si pasó antes y me da gusto verlo, pero es la primera vez que lo veo reírse, te lo juro. En Alianza Lima, cuando hace goles, se le ve molesto (y grita): ‘¡Gol!’”, así se refirió el comunicador.

No pasó mucho tiempo para que los fanáticos de los ‘blanquiazules’ le respondieran por Twitter, colocando fotos del delantero riéndose con la camiseta del equipo de La Victoria. “Qué molesto se le ve a Reyna cuando mete gol con Alianza”, “Así o más molesto Pedro García”, “Reyna marcando gol muy molesto”, son algunos comentarios que se lanzaron en redes.

Hinchas de Alianza Lima le respondieron a Pedro García.

"Reyna sonríe pe", es un comentario de un hincha sobre comentario de Pedro García.

¿Bryan Reyna también respondió a periodista?

El comentario de Pedro García no solo molestó a los hinchas de Alianza Lima, quienes no se cansaron de lanzar comentarios defendiendo al equipo de sus amores. El mismo Bryan Reyna se pronunció al respecto, o eso daría entender en una sus historias de Instagram. El jugador subió una foto de él celebrando un gol con la camiseta ‘blanquiazul’. ¿Será una indirecta?

Eso fue celebrado por todos los fanáticos que no dudaron en subirlo en las redes sociales, hasta hacerlo tendencia, pues todos hablan al respecto. Se presume que el periodista deportivo responderá todas las críticas en su programa nocturno ‘Al Ángulo’.

Publicación de Bryan Reyna en su Instagram tras comentario de Pedro García.

¿Una indirecta de Alianza Lima?

El cuadro ‘blanquiazul’ también se habría pronunciado sobre el polémico comentario de Pedro García, donde aseguró que Bryan Reyna no se ríe cuando mete goles con Alianza Lima, pero sí con la selección peruana. Los victorianos no dudaron en lanzar una publicación que más parece una indirecta al periodista deportivo.

“Nuestro 𝗥𝗲𝘆𝗻𝗮. ¡Porque la ALegría nos pertenece! #PorElTri #AlianzaBicampeón”, esa fue la publicación que hicieron los ‘grones’ en su twitter oficial, y se ganó el ‘me gusta’ de todos los hinchas y fue reposteado en muchas ocasiones.

Mientras tanto, el equipo de Guillermo Salas volvió a los entrenamientos después de unos días libres tras coronarse ganador del Torneo Apertura 2023. Se preparan pensando en su próximo encuentro frente Atlético Grau por la primera fecha del Torneo Clausura el próximo viernes 23 de junio a las 20:00 horas en el estadio Nacional.

Alianza Lima habría respondido a Pedro García con la siguiente publicación.

La felicidad de Reyna por su gol

El atacante de la selección peruana fue una de las figuras del encuentro contra Corea del Sur: anotó el gol de triunfo y fue determinante con su buena actuación. Se mostró feliz con la diana, pero espera tener más oportunidades para demostrar su mejor rendimiento en los próximos partidos. El jugador arrancó el choque con los surcoreanos en lugar de Christian Cueva, habitual titular en la ‘blanquirroja’.

“Estoy contento por la victoria y por el gol que convertí en este amistoso frente a Corea. Ahora solo me queda seguir trabajando muy fuerte para consolidarme en la selección. Estoy contento por la victoria y por el gol que convertí en este amistoso frente a Corea. Ahora solo me queda seguir trabajando muy fuerte para consolidarme en la selección. Yo siempre salgo con confianza al campo. No me importa si hay mucha o poca gente, eso es gracias a la confianza que me da el comando técnico y los jugadores. Salgo a dar lo mejor de mi”, declaró en conferencia de prensa.