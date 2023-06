El emotivo reencuentro entre Paolo Guerrero y Heung Min Son tras victoria de Perú sobre Corea del Sur por fecha FIFA

El delantero peruano hizo dupla con surcoreano en su paso por el Hamburgo de la Bundesliga.

La selección peruana venció 1-0 a Corea del Sur con gol de Bryan Reyna y sumó su cuarta victoria en lo que va de la era Juan Reynoso. Como era de esperarse, todo los reflectores cayeron sobre Paolo Guerrero, quien volvió a vestir la ‘blanquirroja’ después de dos años.

Finalizado el disputado duelo, el capitán histórico de la ‘bicolor’ no dudó en acercarse a Heung Min Son para saludarlo. Mientras se encontraban dirigiéndose a los camerinos, Guerrero evidenció a su excompañero, a quien abrazó de manera bastante emotiva.

Como se recuerda, ambos compartieron vestuario cuando formaban parte del Hamburgo de Alemania durante las temporadas 2008-2012 y el ‘Depredador’ era uno de los referentes del equipo. En ese entonces, el surcoreano era uno de los juveniles del plantel, motivo por el cual, siempre vio como referente al delantero peruano. Pese a no haber podido sumar minutos ante el elenco incaico por lesión, ‘Sonny’ es considerado una de las estrellas del Tottenham de Inglaterra.

Ya en los vestuarios, Paolo Guerrero y Heung Min Son compartieron un alegre momento, sosteniendo una gran conversación y aprovechando en intercambiar camisetas. Sin duda alguna, las imágenes difundidas quedarán grabadas en la memoria de ambos.

“Lo conozco desde que tiene 18 años, así que fue muy importante verlo. Es un gran jugador, estuvimos juntos en Hamburgo, ahora él está en Tottenham y para mí fue muy lindo encontrarme con él”, señaló el ‘Pistolero’ al ser consultado sobre la amistad que mantiene con Son.

Ambos jugadores volvieron a encontrarse en los vestuarios y aprovecharon en intercambiar camisetas.

Como hermanos

Si Paolo Guerrero tuvo como referente al alemán Gerd Müller, Heung Min Son encontró en el peruano a un “hermano mayor” que con el paso del tiempo, lo ayudó a crecer como jugador. Cuando Son tenía 18 años, fue ascendido al primer equipo del Hamburgo, sin embargo, antes de que esto sucediera, se quedaba a ver los entrenamientos de las figuras del plantel.

Tras ser promovido, tuvo la oportunidad de jugar con Paolo. En el tiempo que compartieron, el atacante nacional aprovechó en enseñarle a hablar un poco de alemán y español. El haber coincidido con Guerrero, motivó al coreano a seguir mejorando futbolísticamente.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras su regreso a la selección peruana?

Paolo Guerrero volvió a sumar minutos con la selección peruana luego de 20 meses, por lo que después del encuentro, no dudó en referirse al nivel mostrado por el plantel. “Cuando el Perú gana estoy muy feliz. Creo que hicimos un buen partido”, expresó en un inicio.

“Pudimos haber hecho goles, pero creo que estuvo parejo. Así como tuvimos opciones, ellos también tuvieron, pero nos vamos felices, siempre ganar suma. El equipo se mostró muy capaz de manejar la pelota que es nuestro juego, ahora a segur trabajando para Japón”, puntualizó.

Por otro lado, el ‘Depredador’ aprovechó en mostrar su felicidad por haber podido jugar nuevamente y más aún, desde el arranque. “Se me presentó una, y otra me pica mal la pelota, la que me centra ‘Orejas’. Me pica mal, debí pegarla con la derecha, luego traté de controlarlo, pero no la controlé bien. Me sentí muy bien, muy suelto, obviamente hubiera querido hacer un gol, que es lo que me gusta, pero cuando Perú gana, soy muy feliz”.

