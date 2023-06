Christian Cueva respondió a quienes critican su rendimiento en Alianza Lima citando a Lionel Messi y Diego Maradona

El volante habló sobre su presente en Alianza Lima tras partido con la selección peruana. (Video: Movistar Deportes).

La selección peruana venció este viernes 16 de junio a Corea del Sur por 1-0 en el estadio Asiad Main de Busan, en lo que fue el primero de los dos amistosos que disputará en Asia por la fecha FIFA del presente mes. Este encuentro no solo significó el retorno de Paolo Guerrero a la ‘blanquirroja’ desde octubre de 2021, sino también el de Christian Cueva, quien no había sido convocado para los cotejos de preparación de marzo ante Alemania y Marruecos, siendo su último partido en noviembre de 2022 contra Bolivia.

Tras medio año de ausencia con el ‘equipo de todos’ y un primer semestre irregular desde su regreso a Alianza Lima, en el que no mostró su mejor nivel y no pudo marcar un gol, ‘Aladino’ fue consultado sobre lo qué hace falta para ver nuevamente su mejor versión, pregunta para la que tuvo contundente respuesta en la que nombró a algunos de los mejores futbolistas de la historia. El trujillano recordó que estuvo fuera por lesión.

“El tema de la rodilla fue algo que me cortó la recuperación, pero no es justificación ni nada. Hay que analizar las cosas no solamente con el tema Christian Cueva, hay que analizar todo. No enfocarse solamente en mi persona, que veo es lo que hacen. En realidad no soy ni Leonel Messi, ni Neymar, ni Diego Maradona, ni nada más, yo solo soy un obrero para mi equipo”, declaró para Movistar Deportes.

Bryan Reyna marcó el único gol de la contienda deportiva a los 11 minutos con un gran remate de zurda y se erigió como una de las figuras de la jornada. El atacante celebró su anotación corriendo hasta el banquillo de suplentes para darle un abrazo al ‘Cholo’. Su compañero de club tuvo palabras de elogio para el ex Cantolao y habló de la fraterna relación que han formado.

“Primero, que le tengo un cariño y aprecio especial, es un chico que conocí aquí en la selección y después de eso coincidimos en Alianza. Para mí es una felicidad que mantenga este nivel, esta confianza. Lo hablamos siempre, antes de cada partido. No soy nadie para decirle qué hacer, sino trato, desde mi humilde opinión y experiencia, brindarle lo mejor a él. Me pone contento como se le están dando las cosas”.

El mediapunta del bicampeón de la Liga 1 inició el juego como sustituto y no fue hasta el minuto 57 cuando el director técnico incaico, Juan Reynoso, decidió su ingreso a la cancha en reemplazo del centrocampista Edison Flores.

Christian Cueva retornó a la selección peruana después de medio año de ausencia. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Christian Cueva llenó de elogios a Paolo Guerrero

Paolo Guerrero no jugaba con la ‘bicolor’ desde el 7 de octubre de 2021, cuando Perú derrotó 2-0 a Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 y frente a Corea del Sur hizo su retorno después de casi 20 meses como titular y capitán. Christian Cueva elogió al jugador de Racing Club una vez finalizado el compromiso y remarcó su ambición deportiva a pesar de su veteranía. El ‘Depredador’ se mantuvo en el campo hasta los 70 minutos, cuando fue reemplazado por el ariete de Universitario de Deportes, Alex Valera.

“Increíble, tiene esa hambre de competencia que nunca perdió, que es contagioso. Así como él, lo veo a ‘Yoshi’ (Yotún) correr todo el partido y es algo que contagia mucho. Con Paolo es algo especial, porque hace mucho tiempo no está con nosotros y la vuelta fue formidable, de muy buena manera. Recordando esa bajada de pelota, esos apoyos que tiene, esa definición, casi le sale un golazo. Yo sé que acá es muy feliz y nosotros cuando está aquí tratamos de hacerlo sentir como siempre fue, en su casa”.