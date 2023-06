Christian Cueva cerró entrevista en vivo con contundente mensaje a Pedro García sobre pelea en el repechaje

Al finalizar la nota con Michael Succar, 'Aladino' dijo que no hubo peleas entre jugadores tras derrota frente a Australia en 2022. (Video: Movistar Deportes).

Perú derrotó 1-0 a Corea del Sur en el primer amistoso de su gira por Asia en esta fecha FIFA. Al finalizar el encuentro, los futbolistas dieron sus clásicas entrevistas en zona mixta, sin embargo, quien causó mayor sorpresa fue Christian Cueva, quien cerró una nota en vivo con Michael Succar, mandándole un contundente mensaje a Pedro García.

“También quiero aprovechar para decirle a Pedro que nadie se peleó después del repechaje”, aseveró.

La reacción de Succar y el resto de panelistas de Movistar Deportes fue una risa nerviosa, pues ‘Aladino’ contradijo lo dicho por uno de sus compañeros. Recordemos que, el periodista deportivo había afirmado en Al Ángulo, que dos jugadores de la ‘bicolor’ se pelearon a puñetazos tras la eliminación del Mundial Qatar 2022 por penales ante Australia en el repechaje.

Ante las palabras del volante de 31 años, Gino Bonatti afirmó que sería el propio García el encargado de responderle en la próxima edición de su programa Al Ángulo:

“Cueva dejó varios títulos, habló de Bryan Reyna, de Alianza Lima, de su presente. Le mandó un mensaje a Pedro Eloy, que seguramente lo está viendo. Ya hablará Pedro en Al Ángulo del mensaje de Christian”, comentó.

¿Qué dijo Pedro García sobre la pelea en la selección peruana?

Cabe precisar que, el reportero de Movistar Deportes realizó esta afirmación en el contexto de las polémicas declaraciones de Paolo Guerrero, quien señaló que él se mantiene jugando en alto nivel, mientras varios de sus compañeros juegan en un fútbol poco competitivo como el torneo peruano:

“La selección es una familia y la familia tiene sus internas, porque el día que quedamos fuera del Mundial, dos integrantes de la familia se agarraron a puñetes. No voy a decir quiénes, algunos ya lo saben, pero el día que quedamos fuera del Mundial, hubo una pelea a puñetazo entre dos jugadores de Perú muy buenos, que incluso ese día estuvieron en la cancha, ¿en las familias pasa no? La cosa es que cuando hay un tema de estos, hay que superarlo. Si superaron un par de puñetazos, esta es una declaración que no debería traer ningún tipo de consecuencia”, reveló.

El periodista deportivo se refirió a la discusión que hubo entre dos jugadores de la 'bicolor' tras quedar fuera del Mundial de Qatar 2022.

Esta no es la primera vez que Christian Cueva se refiere a las afirmaciones de Pedro García, pues un par de días previos al choque frente a Corea del Sur, ya se había encargado de desmentirlos en conferencia de prensa:

“Un primo mío me mandó un mensaje diciendo que han dicho que después del repechaje hubo un altercado entre dos compañeros y eso quiero aclarar, nunca hubo un altercado con nadie. Las cosas ya pasaron, nosotros tenemos un presente distinto y tenemos que trabajar para eso”, comentó.

Otras versiones de la pelea en la selección peruana tras el repechaje

Pedro García no es el único periodista que se refirió a una supuesta pelea en la interna de la selección peruana tras el repechaje. Recordemos que Paco Bazán reveló algo parecido pocos días después de la derrota de la ‘bicolor’ por penales:

“Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas, los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y ayer me dicen, que después de haber perdido la tanda de penales, se han dicho la vela verde en el vestuario. Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y no se metió nadie a separar. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños”, aseguró.

Sin embargo, el comentarista de ATV también fue desmentido, en esa ocasión por Carlos Zambrano: “Es increíble la facilidad de inventar algo así para confundir a la gente”, señaló el ‘Kaiser’.