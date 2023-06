Alianza Lima: Jesús Castillo y Franco Zanelatto confían en ganar el Torneo Clausura y obtener el tricampeonato directamente

Alianza Lima se prepara para su debut en el Torneo Clausura 2023

Después de cuatro días de descanso tras la consecución y posterior celebración del Torneo Apertura 2023, el plantel de Alianza Lima regresó a los entrenamientos este jueves 15 de junio con miras al inicio del segundo certamen del año en la Liga 1, en el que buscarán volver a imponerse para conseguir el tricampeonato nacional.

En el retorno a las prácticas no estuvieron presentes el defensor Carlos Zambrano, el volante Christian Cueva y el atacante Bryan Reyna, quienes se encuentran convocados a la selección peruana para los amistosos con Corea del Sur y Japón. Tampoco estuvo presente el delantero colombiano Pablo Sabbag ni su compatriota, el volante Andrés Andrade, quienes siguen de viaje en el extranjero.

Tras la jornada de trabajos, el volante Jesús Castillo brindó declaraciones y reconoció que la plantilla se siente más liberada tras ganar el Torneo Apertura, pero que esa es la primera de las metas propuestas para este año, ya que los de La Victoria buscarán su tercer título nacional al hilo.

“Ya preparándonos para el partido del próximo fin de semana que es con Atlético Grau, estamos mentalizados en eso. Estamos más tranquilos por obtener el Torneo Apertura, pero vamos por el siguiente objetivo”, dijo a los medios de comunicación.

Reconoció que el segundo semestre de la temporada estará más disputado, pues la mayoría de clubes de primera división realizarán fichajes para mejorar sus prestaciones en la competición, pero afirmó que los ‘blanquiazules’ tienen claro lo trazado para el 2023.

“Todos los rivales se vienen preparando de la mejor manera, se refuerzan para el Clausura, pero nosotros estamos con la misma idea que cuando comenzamos el año, de ganar el Apertura y el siguiente torneo”. Pese a que no sumarían ningún futbolista en esa venta de transferencias, confía plenamente en sus compañeros. “Tenemos un gran equipo y vamos a afrontar lo que resta del año con lo mejor que tenemos”.

Finalmente, indicó que los 18 elencos con los que comparten la máxima categoría del fútbol peruano buscarán desplazarlos de la cima, pero que mostrarán sus fortalezas para seguir reinando a nivel local. “Siempre va a ser así. Todos los equipos van a querer ganarle a Alianza, pero estamos bien enfocados en poder lograr el campeonato a fin de año”.

Franco Zanelatto apunta al tricampeonato

En la misma línea que el ex volante de Cantolao, el atacante Franco Zanelatto también indicó que, tras una breve charla grupal, el objetivo fue reafirmado e irán por el Torneo Clausura. El entrenador del cuadro ‘íntimo’, Guillermo ‘Memo’ Salas, fue claro en ello, mencionó el paraguayo naturalizado peruano.

“Nos reunimos a hablar, hemos charlado, pero los objetivos son claros, sabemos que a fin de año debemos conseguir el tricampeonato, no hablamos mucho más de eso. ‘Chicho’ (Guillermo Salas) nos habló un ratito, nos dejó claro algunos puntos”, sostuvo ante la prensa.

“Si bien ganamos el Apertura todavía no ganamos nada, aún no logramos el objetivo principal y creo que vamos a estar con más ganas”, añadió al respecto.

Franco Zanelatto acabó la primera parte de la campaña siendo titular frente a Deportivo Garcilaso y en 16 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores, sumó tres goles y una asistencia, por lo que valora las chances brindadas por el comando técnico.

“Pude aprovechar las oportunidades que me dio el entrenador, no me siento tan titular, la verdad es que es un plantel muy competitivo, hay grandes jugadores y yo solo trato, siendo inicialista o suplente, dar lo mejor”.

Por último, fue cauto al referirse a la llegada del videoarbitraje (VAR) al fútbol incaico. “Prefiero no entrar en detalles. Si viene el VAR y es para mejorar, bienvenido sea”.