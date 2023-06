Nicolás Contín, delantero que brilló con Diego Maradona en Gimnasia, cerca de Sport Boys para el Torneo Clausura

Nicolás Contín junto a su extrenador en Gimnasia, Diego Armando Maradona. (Instagram Nicolás Contín)

Sport Boys realizó un mal Torneo Apertura, lo que ocasionó la salida de Guillermo Sanguinetti como entrenador ‘rosado’ y tras un breve interinato de Juan Alayo, se confirmó la llegada del argentino Fernando Gamboa para lo que resta de Liga 1 2023. Acabaron el primer certamen con 19 puntos y en el penúltimo lugar, por lo que en el Clausura deberán mejorar sus prestaciones para evitar la lucha por la permanencia y en el mejor de los casos, tentar una clasificación a campeonatos internacionales.

Una de las principales deudas de la ‘misilera’ en la primera parte de la temporada fue el apartado ofensivo, pues solo anotó 13 goles en 18 partidos, siendo una de las peores ofensivas de la competición, superando apenas a la Academia Cantolao. Para ello vienen trabajando en la contratación de un delantero que pueda mejorar los registros goleadores. El máximo artillero del elenco porteño en este año es el ariete Fabrizio Roca con cuatro tantos, lo sigue el volante Jesús Barco con tres.

Para dicha posición se viene negociando la incorporación del atacante ‘gaucho’ Nicolás Contín de 27 años, que llegaría proveniente de Gimnasia y Esgrima de La Plata. De acuerdo con su compatriota, el periodista César Luis Merlo, la operación ya estaría finalizada. “El delantero rescindió contrato y en los próximos días viajará a Perú para hacerse la revisión médica y firmar hasta fin de año”, escribió en su perfil de Twitter.

El natal de Corrientes tendrá la misión de reemplazar al ecuatoriano Walberto Caicedo, con quien los chalacos decidieron resolver contrato de mutuo acuerdo el último 9 de mayo, después de solo seis partidos, en los que sumó 307 minutos y no consiguió marcar. Estuvo ausente durante seis juegos por lesiones, primero por dolencias musculares y luego por problemas en las pantorrillas.

En la Liga Argentina 2023, Contín no tuvo la continuidad deseada y solo registra 214 minutos en cancha, anotando un solo gol a Instituto de Córdoba. No fue recurrente en las alineaciones del estratega Sebastián Romero, pues solo inició acciones en tres ocasiones.

Periodista César Luis Merlo da por oficial llegada de Nicolás Contín a Sport Boys. (Twitter CLMerlo)

Nicolás Contín, una de las últimas figuras de Diego Maradona

El último trabajo del astro Diego Armando Maradona antes de su muerte fue dirigir a Gimnasia y Esgrima de La Plata en su país, al que condujo por 21 encuentros entre setiembre de 2019 y octubre de 2020. En dicha campaña coincidió con Nicolás Contín.

El ‘Tanque’ es canterano del ‘lobo’ y fue el segundo máximo artillero de la plantilla durante la etapa del exfutbolista. Marcó cuatro goles, frente a Godoy Cruz, Newell’s y un doblete a Central Córdoba, todos por la Liga Profesional de Fútbol Argentino (LFP) y repartió tres asistencias. Solo fue superado por el volante Ariel Matías García, que convirtió cinco dianas.

En su primer gol tras el fallecimiento de Diego Maradona, a Colón, el 12 de diciembre de 2020, Nicolás Contín no pudo evitar recordar al ‘Pelusa’ y le dedicó sentidas palabras. “Me queda lo más lindo de él. Siempre voy a estar agradecido, me sacó de abajo. Yo estaba tirado, como decía él. Un día en la semana me dijo que iba a jugar de titular. Fue el día que se lo regalé con un gol. Y empezó a confiar en mí”, declaró aquella vez para Fox Sports.

Nicolás Contín sería el nuevo delantero de Sport Boys para el Torneo Clausura 2023. (Getty)

Dos fichajes oficializados en Sport Boys

Además del inminente arribo de Nicolás Contín, en Sport Boys ya se oficializaron las dos primeras llegadas para el Torneo Clausura 2023. La directiva negoció los préstamos del extremo Óscar Pinto y el arquero Ángel de La Cruz para el segundo semestre del año. También se viene trabajando en el fichaje del mediocampista Kevin Peña desde Deportivo Municipal. Llegaría en condición de libre tras la falta de pagos en la ‘academia’.