Christian Domínguez se refirió a los rumores de embarazo de Pamela Franco. | América Hoy.

Christian Domínguez y Pamela Franco se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula peruana. Cuando todos pensaban que esta relación iba a durar menos de tres años por los antecedentes del cumbiambero, sorprendentemente hasta el día de hoy se mantienen firmes.

Durante el tiempo de la pandemia, la pareja sorprendió al anunciar que la ex líder de ‘Puro Sentimiento’ estaba embarazada. De esta manera, la pareja formó su propia familia y muchos empezaron a consultarles cuándo se iban a casar, algo que en ese momento no se iba a poder porque el líder de la ‘Gran Orquesta’ no estaba divorciado.

Sin embargo, ahora que ya salió su divorcio, muchos pensaron Christian Domínguez le iba a pedir la mano a Pamela Franco, pero esto finalmente no sucedió. Al ser consultado sobre este tema, el cumbiambero señaló que eventualmente la boda se iba a dar, aunque estaban priorizando la compra de una casa.

Christian Domínguez tiene entre sus planes casarse con Pamela Franco.

A raíz estas revelaciones, sus compañeros de ‘América Hoy’ le consultaron si era verdad los rumores de un supuesto embarazo de su pareja. Cabe precisar que esta especulación nació en las redes sociales debido a que los vieron en una clínica.

“¿Es verdad que Pamela y tú ya están esperando el segundo bebé y, por eso, no piensan hacer la boda este año?”, consultó Ethel Pozo a su compañero. “¿Le darán un hermanito a María Cataleya?”, añadió Janet Barboza.

Ante estas preguntas, Christian Domínguez no tuvo otra opción más que responderlas, indicando que dichos rumores eran totalmente falsos, pues desafortunadamente Pamela Franco no se encuentra esperando un nuevo hijo del cantante de cumbia.

Christian Domínguez no planea casarse con Pamela Franco.

“Respondo, ayer salió una noticia, me han preguntado mucho al respecto. (El rumor se dio) solamente por una historia que subimos hace dos días, cuando fuimos al médico por un chequeo general de salud y salió: ‘Chequeo’ y ya dijeron...”, comentó.

En ese sentido, Janet Barboza cuestionó la respuesta de su compañero y dejó entrever que harían estas publicaciones con la intención de llamar la atención para sus orquestas. “Será que Pamela y Christian están vendiendo humo para facturar más con las orquestas”, indicó.

“No, no, todavía no. Y que todavía no, Dios todavía no nos da la bendición”, fue la respuesta que finalmente dio el cumbiambero para zanjar este tema que tanto le han consultado a través de las redes sociales.

Christian Domínguez y Pamela Franco planean casarse y transmitirlo en televisión. (Instagram)

Christian Domínguez se arrepiente de su primer matrimonio

Christian Domínguez dijo en una entrevista con Giselo que se arrepiente de haberse casado tan joven. El cumbiambero recordó que se casó con Tania Ríos cuando solo tenía 18 años, pues pensó en ese momento que su vida ya estaba resuelta, sin imaginar que todo terminaría mal.

“Sí, claro (me arrepiento). Sí, fue una tontería, fue una decisión inmadura. No sabría decir (que me arrastró). Todo el mundo te puede decir cásate, pero tú tienes que decir que hacer, pero tenía 18 años tontamente creí que ya tenía las cosas resueltas y que podía hacerme cargo de algo así”, confesó el líder de la ‘Gran Orquesta’.