Pedro Gallese resaltó la llegada de Lionel Messi a la MLS, pero aclaró: “No me enfocaré solo en él”

Pedro Gallese enfrentará a Lionel Messi en la Major League Soccer.

Lionel Messi sorprendió a todos al dejar el fútbol europeo y fichar por Inter Miami de Estados Unidos. Esta noticia repercutió en todo el mundo y en Perú se comenzó a hablar de los futuros enfrentamientos de la ‘Pulga’ con los integrantes de la selección nacional en la Major League Soccer.

Te puede interesar: Messi jugará en Inter Miami, de Estados Unidos: ¿A qué peruanos enfrentará el ex Barcelona y PSG?

En esa línea, el portero Pedro Gallese, que milita en el Orlando City desde el 2020, se refirió a la llegada del ganador del Balón de Oro a la MLS en una reciente entrevista. El ‘Pulpo’ señaló los cambios que se darán en el torneo y sorprendió con sus declaraciones sobre su posible encuentro.

“Algo lindo que un jugador como Messi haya llegado a la MLS, motiva a muchos futbolistas, va a ser una liga más vista porque vamos a tener al mejor jugador del mundo. Y bueno cuando lo enfrentemos, de repente no me enfoco solamente en él, siempre me voy a enfocar más en el equipo, pero va ser algo lindo enfrentarlo”, declaró.

Pedro Gallese posando para la foto con sus compañeros tras ganar la US Open Cup con Orlando City. (Getty Images)

Messi confirmó su llegada a Inter Miami

El argentino dio una entrevista a Mundo Deportivo y Sport y reveló su futuro tras salir de PSG de Francia. “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

¿Cuándo se enfrentará Gallese a Messi en MLS?

El duelo entre el peruano y el argentino se daría en tres meses cuando Orlando City reciba a Inter Miami por la Conferencia Este de la Major League Soccer. Este compromiso se llevará a cabo el 24 de setiembre a las 18:30 horas en el Orlando City Stadium.

Gallese no será el único

El portero de la selección peruana comparte vestuario con un compatriota en el Orlando City. Se trata del volante Wilder Cartagena, quien también tendría la oportunidad de medirse con el ‘Enano’.

Te puede interesar: “MESSIng around”, el verbo que se volvió un desafío viral en los Estados Unidos tras la llegada de Leo a Inter Miami

Por otro lado, en la Conferencia Este, se encuenta el equipo del ‘incaico’ Luis Abram, Atlanta United. En ese sentido, el defensor nacional chocará con Messi el 16 de setiembre a las 18:30 horas en el Mercedes-Benz Stadium.

Otros peruanos podrían enfrentarse al Inter Miami en caso avancen a la final de la MLS. El lateral Miguel Trauco de San Jose Earthquakes y el delantero Raúl Ruidíaz con Seattle Sounders.

Wilder Cartagena y Luis Abram también enfrentarán a Lionel Messi en la Major League Soccer.

Pedro Gallese habló de la capitanía de la selección peruana

A raíz del regreso de Paolo Guerrero a la ‘bicolor’ después de dos años, se creó un debate entre los hinchas sobre qué jugador debería llevar la banda de capitán. Actualmente, el responsable de portar la cinta es Pedro Gallese, quien se refirió al tema.

Te puede interesar: La emoción del primer hincha argentino del Inter Miami por la llegada de Messi: “Su nombre siempre estuvo dando vueltas”

“No hay que armar polémica. El que la lleve seguro lo va a hacer muy bien. Lo importante es que el grupo se sienta de la mejor manera”, fue lo que dijo el portero de Orlando City a su llegada al aeropuerto de Seúl.

Asimismo, Pedro Gallese compartió su sentir sobre el regreso de Guerrero y el logro de Lapadula en la Serie A. “Estamos muy felices por el regreso de Paolo y el ascenso de Gianluca. Es muy gratificante volver a juntarnos y es un orgullo vestir la camiseta de tu país”.

Amistosos de Perú

La selección peruana afrontará dos nuevos amistosos en el extranjero. Esta vez se medirá con Corea del Sur y Japón en Asia, el 16 y 20 de junio, correspondientemente. Estos serán los últimos previo a las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026, las cuales iniciarán en setiembre de este año.