Cuál fue la curiosa condición de Mr. Peet para estar en ‘El Gran Chef Famosos’

Mr. Peet, participante de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos', recordó cómo inició su amistad con Milett Figueroa

“Soy un animal competitivo”, expresó Péter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, en la reciente emisión de su programa digital ‘A Presión’. El comentarista deportivo ha sido confirmado como uno de los 12 participantes de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, que se estrenará el próximo jueves 22 de junio por la señal de Latina TV.

“Yo voy al programa a ganar, no a huev***. Yo quiero ganar siempre, quiero hacerlo hasta cuando salgo de mi casa y voy a la estación del Metropolitano, cuando hay cinco tipos delante mío, yo trato de superarlos para llegar primero. Ese soy yo. Yo voy a ‘El Gran Chef Famosos’ a ganar, no tengan la menor dudas”, aseveró el exnarrador de realities de competencia.

Tras ello, Mr. Peet se mostró complacido por la reacción de los usuarios desde que se anunció que ingresaría al concurso gastronómico. “Si fuera por la gente, me la llevo yo. Soy el futuro presidente del país. ¡Las redes estallaron con la noticia! ¿Por qué? Porque está Mr. Peet, así es”, sostuvo.

Según Peter Arévalo, sus mejores platos son arroz con pollo, tallarines verdes, fetuccini a lo Alfredo, arroz chaufa y seco de pollo. “Ojalá me toque hacer fetuccini a lo Alfredo porque es insuperable, con eso me los reviento a todos”.

Mr Peet será nuevo participante de El Gran Chef Famosos. Latina TV

La condición de Mr. Peet

El popular periodista deportivo, de 53 años, confesó que aceptó formar parte de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ con la única condición de que sea él quien escoja la ropa que usará en cada episodio.

“Usaré terno para cocinar, esa es una de las condiciones que he puesto porque si quieren a Mr. Peet tienen que llevar el chef más elegante de este país. No me sacaré el terno porque esa es mi característica. Voy a hacer cocina elegante, ya me verán. ¡Cocinaré en terno para todas mis amas de casa!”, resaltó.

Mr. Peet se enfrentará a otros famosos en la cocina desde este jueves 22 de junio.

Mr. Peet habló sobre su amistad con Milett Figueroa

Mr. Peet recordó cómo fue que inició su cercana amistad con Milett Figueroa, exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ y a quien conoció cuando ambos formaban parte de ‘Esto es Guerra’. Él como narrador oficial y la modelo como competidora del equipo de los ‘Leones’.

“Yo tengo que ver mucho en el crecimiento de ‘Milechi’. En ese entonces, tenía un conflicto con Shey Shey. Todas las competencias eran Sheyla contra Milett. Y ella me decía: ‘Mr. Peet, ella me va a ganar, voy a perder’. Yo le decía: ‘Carajo, mira las piernas, las caderas y los brazos largos que tienes, ¿cómo vas a perder? Mira el monumento de mujer que eres’. Yo le enseñaba la técnica, admito que hacía trampa para favorecer a mis engreídas”, recordó.

El locutor nacional reveló que el gran “secreto” para que Milett Figueroa le ganara a Sheyla Rojas era distraer a la rubia elogiándola desde el switcher y, luego, hacer rápido el conteo para que iniciara el juego. “Cuando yo decía el ¡va!, ella arrancaba y la jalaba”.

Milett Figueroa y Sheyla Rojas se enfrentaron en 'EEG' por el ampay que protagonizó la modelo con Antonio Pavón. América TV

“Milett llegó a la final por mí. Cuando ella ganó la competencia decisiva en la quinta temporada, Milett toda embarrada me abrazó llorando. Yo estaba en camisa y saco. Me abrazó, hasta tengo una foto por ahí de esa. Celebró con el tipo que la había ayudado. Pero nadie me creen, creen que estoy hablando hueva***. Yo le di ese apoyo psicológico y técnico. Hice lo mismo con Dorita Orbegoso, pero esa es otra historia”, sostuvo.