Gianluca Lapadula figura entre los máximos goleadores latinoamericanos tras su notable labor en Cagliari

Gianluca Lapadula fue elegido entre los máximos goleadores latinoamericanos de la temporada 2022/2023. (Cagliari)

No cabe duda de que la temporada 2022/2023 ha sido una de las mejores para Gianluca Lapadula a lo largo de su carrera deportiva. Y es que se hizo con todas las distinciones que un delantero puede adjudicarse en la Serie B y devolvió a Cagliari a la máxima categoría del fútbol italiano. Sin embargo, su trascendendia no quedó ahí, ya que el portal estadístico, SofaScore, lo incluyó en la lista de los máximos goleadores latinoamericanos de la reciente campaña.

A través de sus plataformas digitales, la mencionada página que recopila datos deportivos colocó al atacante peruano en el puesto 8 de diez futbolistas seleccionados, entre los que figuras reconocidas como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Enner Valencia, Germán Cano y otros más.

En el primer lugar figura Pedro de Fluminense con 41 goles a su favor, dejando a Cano en la segunda casilla con 36. El ecuatoriano Valencia completa el podio con 35 anotaciones. Justo un puesto más abajo está el ‘10′ de la selección de Argentina con el mismo número de dianas. En el caso de ‘Lapa’, con sus 26 goles supera al colombiano Marco Pérez de Águilas Doradas (25) y al brasileño Roger Guedes de Corinthians (25).

Gianluca Lapadula entre los máximos goleadores latinoamericanos de la última temporada.

Y es que Gianluca Lapadula empezó la temporada 2022/2023 en Cagliari. De hecho, era la segunda vez que afrontaba la Serie B luego de no poder obtener el ascenso con Benevento. El técnico era Fabio Liverani, quien ya lo había tenido bajo sus órdenes en Lecce y con un buen antecedente (13 goles en 27 partidos entre 2019 y 2020).

No obstante, los resultados no le acompañaron al cuadro de Cerdeña, que se ubicaba en el puesto 14 de la tabla y con pocas opciones de luchar por entrar a los playoffs. Ahí fue cuando ingresó el histórico Claudio Ranieri. El artillero ítalo-peruano había hecho siete anotaciones hasta ese momento, pero con la llegada del experimentado entrenador convirtió en 19 ocasiones, logrando no solo ingresar a las etapas eliminatorias, sino también a las finales con Bari.

En los duelos decisivos, el jugador nacido en Turín se hizo presente en el marcador en una oportunidad y colaboró en la victoria global por 2-1, la cual terminó siendo crucial para el retorno a la Serie A. En total, Gianluca Lapadula hizo 26 goles y brindó cuatro asistencias en 43 encuentros jugados.

El delantero peruano abrió el marcador en la final ida por ascenso de Serie B (Video: DIRECTV).

Premios individuales de Gianluca Lapadula

Con la temporada consumada, Gianluca Lapadula fue distinguido por la Serie B con dos premios: máximo goleador y mejor jugador. De hecho, Cagliari le dedicó un mensaje al delantero de la selección peruana a través de una imagen en donde, además de esas distinciones, figura el trofeo del ascenso a la Serie A.

“Lo dijiste desde el primer día: ‘El trabajo duro siempre tiene su recompensa al final’. Gracias por toda la ilusión ‘Lapa’, una temporada extraordinaria plagada de logros personales y que terminó como todos soñábamos. Qué hermoso tenerte con nosotros”, se lee en la publicación del club de Cerdeña.

Gianluca Lapadula y los premios que obtuvo con Cagliari esta temporada. (Cagliari)

Selección peruana

Gianluca Lapadula había sido convocado por el técnico Juan Reynoso para los amistosos de la selección peruana en la gira asiática de junio ante Corea del Sur (viernes 16) y Japón (martes 20). Sin embargo, desde la FPF anunciaron que la presencia del delantero recién se dará el sábado 17, por lo que se perderá el primer cotejo. Se desconoce el motivo, aunque puede ser el mismo por el cual André Carrillo no fue citado (darle descanso luego de una larga campaña).

El último partido de ‘Lapa’ fue el último domingo 11, de ahí que exista un cansancio mental y físico de cara al choque con los coreanos. En esa línea, se espera que pueda estar en óptimas condiciones contra los japoneses, pues es la última doble fecha FIFA antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en setiembre.