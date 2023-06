Congreso condecorará a María del Carmen con grado de Gran Cruz

María del Carmen Alva fue denunciada ante la Comisión de Ética tras agresión a congresista Isabel Cortez.

A las 11 de la mañana, de este jueves 14 de junio, iniciará la ceremonia donde se condecorará a la congresista María del Carmen Alva con el grado de Gran Cruz, a pesar de los últimos cuestionamientos en su contra por su actitud en el Pleno y sus declaraciones.

Te puede interesar: “Estira tu dedito”: revelan qué le dijo María del Carmen Alva durante jaloneos a Francis Paredes

Como se sabe, el pasado 10 de junio, la parlamentaria de Acción Popular fue criticada luego de que se la observara cogiendo el cuello de la congresista Francis Paredes, de la bancada Bloque Magisterial, para convencerla de que cambie su voto a favor del retorno a la bicameralidad.

Así quedo registrado por las cámaras de Canal N un nuevo escándalo de la parlamentaria, pues recordemos que anteriormente, cuando presidía el Congreso, se la vio bajando de forma agresiva la pantalla de la tablet de la congresista Isabel Cortez ‘Chabelita’. También se observó que se acercó a Cortez y tiró su brazo con fuerza, luego de discutir con un grupo de parlamentarios de izquierda.

Te puede interesar: Maria del Carmen Alva: los polémicos jaloneos y gritos de la congresista durante su gestión parlamentaria

En esta ocasión admitió que lo que hizo estuvo mal. “Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el Hemiciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien”, escribió la congresista en su cuenta de Twitter.

María del Carmen Alva recibe críticas por agredir a Isabel Cortez en el pleno del Congreso de la República.

Su compañero de bancada Darwin Espinoza contó que María del Carmen Alva insultó con la frase “indio de m” a uno de sus compañeros.

Te puede interesar: María del Carmen Alva sobre presión contra Francis Paredes: “Gracias a mi carácter estamos en democracia”

“Ustedes no saben, el sábado pasado hubo un plenario de Acción Popular y (María del Carmen Alva) le ha dicho ‘indio de m’ a un congresista, entre otras lisuras más”, reveló.

A pesar de su agresividad, la congresista Francis Paredes no cedió ante la presión y no cambió su voto a favor de que el Congreso vuelva a ser bicameral.

Sin embargo, justificó la actitud de la acciopopulista al asegurar que la entiende porque solo faltaba un voto para que se apruebe el proyecto de ley.

La congresista María del Carmen Alva quiso obligar a Francis Paredes a votar a favor de la bicameralidad

“Yo la entiendo a mi colega y la respeto. Pido a los colegas de Lima que nos entiendan a los congresistas que venimos de regiones y mayor debate para el interior del país. Yo no iba a cambiar el voto porque tengo que dar explicaciones a mi población y fue mi sorpresa que se pusiera en agenda”, declaró.

Otra razón por la que se la cuestiona es la respuesta que dio cuando se le consultó la violencia mostrada hacia esta congresista.

María del Carmen Alva contestó que “gracias a su carácter, el Perú se encuentra en democracia”.

“Yo no tengo ningún problema, soy muy feliz como soy, me gusta mi personalidad, me gusta el carácter que tengo, y gracias a Dios, porque gracias al carácter que tengo estamos en democracia”, insistió la legisladora para justificar su actitud que quedó en evidencia en el Pleno del Congreso.

Propuesta de María del Carmen Alva es respaldada por otros cinco miembros de su bancada.

Condecoración con grado de Gran Cruz

Cuando María del Carmen Alva presidió el Congreso, la desaprobación de este poder del Estado alcanzó el 79%. Sin embargo, este miércoles 14 de junio la condecorarán con el grado de Gran Cruz en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República.

Este premio se entrega a los parlamentarios que más destacan, así como a los más altos jefes de las Fuerzas Armadas y personalidades de la ciudadanía que han resaltado por su labor a favor de la sociedad peruana.

Su elaboración demandará que el Estado desembolse S/9 mil, según el portal La Encerrona. Así lo decidió la Mesa Directiva, presidida por José Williams Zapata, por lo que con este dinero se mandó a construir un cuadro de óleo, con las medidas de 56 cm de ancho y 67 cm de altura, sobre el lienzo de la parlamentaria.