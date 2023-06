Andrea Llosa nos habló sobre los cambios que sufrirá ‘Andrea’, lo que piensa de la competencia y Magaly Medina

Andrea Llosa habló con Infobae Perú sobre 'El Gran Chef Famosos', que compite contra su programa 'Andrea', y también sobre el nuevo programa de Latina TV: 'En Tu Defensa'. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

Andrea Llosa se ha consolidado como una de las figuras más importantes de ATV. Sus programas ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’ se mantienen firmes en horarios prime time y compiten contra duros rivales, entre ellos la exitosa teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Pero ahora la periodista tiene una dura tarea: mantener la preferencia del público ante la llegada de nuevos espacios televisivos, ‘El Gran Chef Famosos’ y ‘En Tu Defensa’, siendo este último de un formato muy similar al suyo.

En entrevista con Infobae Perú, la conductora de TV se refirió a los cambios que tendrá ‘Andrea’, su sincera impresión de la competencia y sobre su actual relación con Magaly Medina, con quien se ha enfrentado en más de una oportunidad, pese a ser de la misma casa televisiva.

Andrea, ¿qué pasará con tu programa este 2023?

Siempre es bueno cambiar y refrescarnos. Esto es algo que Jimena Appiani, mi productora, y yo veníamos pensando desde hace algún tiempo… Queremos agradecerle a la gente la confianza y, por eso, los invitaremos aquí, al set, para que vean que puedan vivir lo que nosotros sentimos.

Entonces, después de varios años al aire, por fin estarás acompañada de tu público…

Así es, lo que pasa es que muchas veces salgo a la calle y la gente se me acerca de manera cariñosa. Me dicen: ‘Me encantaría ir al set’. Yo sé que mucha gente tiene la expectativa de ver en vivo los resultados del ADN. Se hace todo un debate familiar en casa sobre si es positivo o negativo. Eso a mí me llama mucho la atención.

Estos cambios se dan a pocos días del estreno de ‘En Tu Defensa’, de Lizbeth Cueva. También cuando se está por lanzar la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. ¿Le temes a la competencia?

No, yo no le temo a nadie. Imagínate, no le temo ni a Al Fondo Hay Sitio, que nos revuelca a todos todos los días, y voy a temerle a otro programa... Ya con eso es más que suficiente. Siempre digo que eso es un buque, pero aquí estamos, de lunes a viernes, en el horario estelar. Esos cambios se dan porque uno tiene que cambiar, uno nunca debe estar seguro de nada.

Sucede que ‘En Tu Defensa’ tiene un formato similar a ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’...

Mira, el público tiene que tener muchas alternativas. Ahora, que haya otros programas similares al nuestro, porque cada programa es distinto por más que exista un formato, digamos, medio parecido, está muy bueno. Creo que son programas que las personas necesitan. En nuestro caso, que son casos reales, la gente viene aquí por una necesidad, no para exponer ni contar sus penurias y angustia. Vienen porque necesitan un examen de ADN, asesoría legal o una conciliación. Confían en nosotros.

¿Lograr la confianza del público ha sido fácil?

No. Yo no aparecí un dije y dije: ‘Hola, me llamo Andrea y quiero que le pongan Andrea a mi programa’. ‘Andrea’ y ‘Nunca más’ son como primos, y es todo un equipo el que viene trabajando en ambos programas. Además, yo vengo desde hace más de 20 años reporteando, con mis rulos en Panorama; y haciendo prensa escrita. Nada ha sido gratis, yo no soy una actriz, esto es real.

Muchos casos se han vuelto virales en TikTok como, por ejemplo, “lo perdoné por un chifa” y “me enamoré porque no me cobró pasaje”. ¿Cómo haces para no reírte?

Hay muchos casos que, a veces, nosotros decimos: ‘Esto será viral de todas maneras’. Pasa que es gente real que viene y te sorprende con lo que dice de pronto. A muchos les causa gracia, pero a ellos no porque están contando su historia. Yo, cuando siento que los camarógrafos se están riendo, hago esto (se tapa la boca con su tarjeta y se ríe). Yo soy la única que no se puede reír y trato que no sea vea, pero no es que me esté burlando. No hay que llevarlo todo al dramatismo.

Por otro lado, ya tienes dos programas a tu cargo, ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’. ¿Has considerado estrenar un tercero?

Sí, justo hoy estaba pensando en eso. ‘Nunca Más’ tiene 12 años y ‘Andrea’ cumple cinco años. A veces, volteo y digo: ‘Mierd***, ¿de verdad? ¿Cómo pasó el tiempo?’. Seguimos en horarios estelares por algo. Pero también siento que a veces podemos tener otras cosas…. cambiar de formato.

¿Alguna idea pasa por tu mente ahora?

Tiene que ser de entretenimiento de todas maneras, no un programa netamente periodístico. Tenemos muchas ideas…

En el aniversario de ATV, llamaste “angurrientos” a la producción de Magaly Medina y ahora ideas un tercer espacio en el canal, eso suena algo irónico...

(risas) ¿Qué conchuda, no? Bueno, yo lo dije de broma. Tengo una buena relación con algunos de su equipo. De hecho, los conozco y nos divertimos. Lo que pasa es que la gente piensa que puede haber un tema de revanchismo, de pelea, pero no… Hay personas que han trabajado acá y ahora trabajan allá. Lo dije en broma y en un ambiente más íntimo. Y bueno sí, pensamos a veces en un tercer programa, no tengo idea de cómo haríamos, pero sí que tenemos la capacidad de hacerlo.

Hoy en día, ¿cómo es tu relación con Magaly Medina?

No es que estemos enfrentados. Yo sé que la gente piensa que estamos enfrentadas, que nos odiamos y no, para nada. Solo tenemos dos programas de televisión, bueno, yo tengo dos. No tengo ningún conflicto, ni pelea ni nada. Ahorita todo está en paz porque sino, ya se hubiesen enterado. Todo paz y amor como en las familias, aunque tenemos momentos en los que no estamos de acuerdo.

Justamente en el programa de Magaly Medina, se expuso la infidelidad de la esposa de ‘Cuto’ Guadalupe. ¿Qué opinión tienes de este caso?

Bueno, yo lo tomo con la misma indignación así sea hombre o mujer. Yo no creo que la infidelidad tenga que ver con el género porque la lealtad existe por igual, ¿no? Ahora, habría que conocer cada historia también. No podemos juzgar porque no todos los casos son iguales. Hay gente que perdona y gente que no. Yo creo que lo valioso de ‘Cuto’ Guadalupe fue que no destruyó a la mamá de su hijo. Creo por interno lo habrá manejado distinta. No tengo idea de cómo habrá sido.

Andrea, ¿tú perdonarías una infidelidad?

No sé, alucina… No sé si perdonaría una infidelidad. Sería muy ligero responder que sí o que no. La primera respuesta que a una se le ocurre decir es que no, pero depende de cada caso, depende de cada historia, de cómo seas tú. Lo que sí creo es que la relación es de a dos. Cuando hay un problema en la relación, no falla uno, sino que fallan dos.