Selección peruana: Christian Cueva bromeó con Miguel Trauco y su estado físico, pero recibió inesperada respuesta

La selección peruana sigue trabajando en Seúl con miras a su partido amistoso del viernes 16 de junio contra Corea del Sur desde las 06:00 horas en Perú. El estadio Goyang es el escenario donde los dirigidos por el técnico Juan Reynoso vienen realizando los entrenamientos y como es habitual, la cuota de buen humor y picardía está presente en la delegación.

Si el delantero Paolo Guerrero fue vacilado por los volantes Yoshimar Yotún y Christian Cueva, el lateral izquierdo Miguel Trauco no se iba a escapar de las bromas de este último. Lo que no se esperaba ‘Aladino’ era la respuesta del jugador de San Jose Earthquakes.

En los trabajos del martes 13 de junio, se realizó una nueva sesión de ‘rondos’ o ‘camotito’, un ejercicio que consta del continuo traslado de balón a uno o dos toques con uno o dos seleccionados tratando de recuperar la pelota. El carrilero zurdo tuvo la tarea de marcar a sus compañeros y mientras iba de un lado al otro buscando arrebatarles el esférico, el mediapunta de Alianza Lima lo “alentaba” llamándolo por uno de sus sobrenombres. “¡Dale ‘Chatín’, dale ‘Chatín’!”, repetía.

Una vez culminada la dinámica, Cueva Bravo se acercó al ex Universitario de Deportes y de modo jocoso le cuestionó su estado físico. “Estás gordo, ‘papi’”, le dijo el ‘Cholo’, mientras chocaban manos y golpeaban puños. El ‘Genio’ no se quedó callado y respondió de inmediato al comentario sobre su peso.

“Tú estás más gordo”, respondió entre risas al ex Al Fateh y le señalaba la barriga. El trujillano no contestó, pero le tocó el vientre a Miguel Trauco. El tarapotino solo atinó a reírse mientras se acomodaba la indumentaria.

Esta es la segunda convocatoria de Miguel Trauco en la 'era Reynoso'. (Alex Caparros/Getty Images)

Participación de Miguel Trauco en la ‘era Reynoso’

Desde que Juan Reynoso asumió el mando de la ‘blanquirroja’ en agosto del 2022, se han realizado tres convocatorias para el seleccionado mayor con miras a afrontar seis duelos amistosos. El defensor de 30 años solo fue citado para la fecha FIFA de marzo contra Alemania y Marruecos. Bajo la conducción del ‘Cabezón’ solo disputó un compromiso, fue en el empate 0-0 ante los africanos y se mantuvo en el terreno de juego durante los 90 minutos.

No formó parte de las plantillas elegidas para medirse a México y El Salvador en setiembre del 2022, ni a Bolivia y Paraguay en noviembre del mismo año. Para los cotejos de preparación frente a los centroamericanos, Miguel Trauco llevaba menos de un mes firmado por San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS) y no venía jugando desde mayo, cuando perdió los play offs de descenso en la Ligue 1 con su ex equipo Saint Ettiene.

Frente a los ‘guaraníes’ y altiplánicos, el motivo de su ausencia pudo ser diferente. Al no ser fecha FIFA, los clubes del exterior no estaban obligados a ceder a sus deportistas y por dicha normativa no fueron seleccionados varios miembros claves de la ‘bicolor’, no obstante otros peruanos que militan o jugaban en la MLS como Pedro Gallese y Wilder Cartagena del Orlando City o Alexander Callens, ex New York City estuvieron presentes.

Este 2023, el presente del ‘Mozo’ es totalmente diferente, ya que es titular indiscutible en su equipo, participando en 14 de 18 partidos de liga, sumando 940 minutos y dos goles, el más reciente a Philadelphia Union, un zurdazo desde fuera del área que entró en el ángulo.