Onelia Molina elogia a Mario Irivarren luego de ser captados en hotel de Ica: “Es una persona increíble”. | Amor y Fuego.

Mario Irivarren y Onelia Molina han sido vinculados nuevamente. De acuerdo a las imágenes que compartió el programa ‘Amor y Fuego’, los participantes de ‘Esto es Guerra’ estuvieron juntos el último fin de semana en un hotel ubicado en la provincia de Ica.

Te puede interesar: Mario Irivarren y Onelia Molina fueron captados ingresando a una misma habitación en un hotel de Ica

Aunque ellos llegaron acompañados hasta este lugar, en más de una ocasión los grabaron ingresando al mismo cuarto, mientras que sus amigos se dirigieron a otras habitaciones, lo que hace indicar que entre ambos existe más que una buena amistad.

Luego de difundirse estas imágenes, un reportero de ‘Amor y Fuego’ intentó contactarse con Onelia Molina, a quien le consultó por su relación con el chico reality. Ella señaló que no podía declarar por el contrato que tiene con América Televisión, pero si se animó a elogiar a Mario Irivarren.

Mario Irivarren y Onelia Molina publicaron mismas imágenes.

“Onelia, te llamo por las imágenes que hemos sacado pasando una pequeña luna de miel por Ica”, le dijo el comunicador mediante una llamada telefónica, a lo que la modelo respondió: “Discúlpame, pero no puedo declarar, tú sabes, no puedo hablar, pero Mario es una increíble persona, solo te puedo decir eso, disculpa”.

Te puede interesar: Director de ‘Transformers’ explicó por qué eligió al Perú como uno de los escenarios de la película

Recordemos que no es la primera vez que Mario Irivarren y Onelia Molina son vistos juntos, ya en una anterior oportunidad los captaron en la casa de la popular ‘Calavera coqueta’, en la que estuvo durante varias horas.

Sin embargo, en aquella ocasión descartaron tener algún tipo de vínculo sentimental, pues al parecer la modelo estaba más interesada en Facundo González, con quien también estuvo en su departamento antes de irse de viaje a Arequipa para cumplir con un contrato.

Mario Irivarren y Onelia Molina publicaron mismas imágenes.

Asimismo, cuando a la arequipeña le consultaron si había pasado algo con Mario Irivarren, lo negó rotundamente. “No, yo siempre dije que fue un tema de actuación (el beso) y nos vincularon, nos molestaban. Ahora a Mario yo le tengo una estima, un aprecio”, señaló.

Mario Irivarren desmiente que romances sean armados

Según Mario Irivarren, en los programas de competencia como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, aunque se cree que las relaciones románticas son armadas por la producción, muchas de ellas han surgido de manera espontánea. Irivarren afirmó que no se empareja a propósito a los participantes, pero admitió que algunas escenas suelen ser actuadas.

Te puede interesar: Carolina Braedt y el polémico video que publicó en su Instagram al llegar a Lima

“No. No te emparejan adrede”, comentó en un principio. Sin embargo, luego agregó que no todo lo que sucedía era ficticio. “Yo he contado que en las épocas de ‘Combate’, muy al inicio, se vivía mucho el reality. Era un reality de competencia y había que armar el reality. A veces se daba de manera espontánea, tipo una discusión, una pelea o un romance; y a veces venía ayudado por la producción”, indicó.