Facundo González niega conflictos con Mario Irivarren por Onelia Molina: “Quiero lo mejor para ellos”

Facundo González niega conflictos con Mario Irivarren por Onelia Molina. (América TV)

Facundo González estuvo como invitado en el programa ‘Mande quien mande’ y habló del conflicto que se vivió en la última edición de ‘Esto es Guerra’ con respecto al nuevo romance entre Mario Irivarren y Onelia Molina, quienes fueron captados en un hotel de Ica, disfrutando del sol y la piscina durante un fin de semana entero.

Ambos fueron vistos en más de una ocasión juntos e ingresando a la misma habitación de hotel. Si bien, estuvieron acompañados de otros amigos, los combatientes no dejaban de compartir varios momentos y sus historias de Instagram evidenciaron que se encontraban en el mismo lugar. Este hecho llamó la atención, pues hace algunas semanas negaron un romance y la modelo se estaba conociendo con el argentino.

Como se recuerda, Facundo González y Onelia Molina revelaron que estaban saliendo, luego de ser grabados saliendo del cine y pasando una noche agradable. Sin embargo, poco después anunciaron que ya no estaban juntos y dejaron en claro que solo eran compañeros de trabajo. Ahora la modelo está dándose una oportunidad en el amor con Mario Irivarren.

Mario Irivarren y Onelia Molina fueron captados ingresando a una misma habitación en un hotel de Ica. | Amor y Fuego.

Facundo González comenzó disculpándose con Mario Irivarren y Onelia Molina por haber afirmado en plena transmisión en vivo de ‘Esto es Guerra’ que ellos estaban saliendo y por su molestia al hablar sobre la situación, pues la modelo arequipeña dio a entender que “nada había pasado” con el argentino, quien gritó y recalcó que los dos dormían juntos.

“No. Yo quería pedir perdón por haberme metido en algo que no me competía y cómo dije las cosas. Soy una persona que con el tiempo aprendí a controlarme bastante. Ayer (12 de junio) se me escapó un poco y reconocer que no fue la mejor forma de hablar”, dijo el popular ‘Wacho’.

En ese momento, María Pía Copello le preguntó si les desearía suerte si en algún momento llegan a formalizar como pareja. Facundo González dejó en claro que no tiene ningún inconveniente con que los integrantes del reality estén empezando una historia de amor y expresó sus mejores deseos para ambos.

“Si me molestaría algo, lo diría, pero la verdad que yo quiero lo mejor para él, para ella y para todos mis compañeros. Soy una persona que no me meto en relaciones de parejas”, recalcó.

Facundo González no tiene problemas con Mario Irivarren. (Captura)

Onelia Molina elogia a Mario Irivarren

‘Amor y Fuego’ dio a conocer que Mario Irivarren y Onelia Molina están más unidos que nunca, por lo que decidieron contactarse con ella para saber acerca de este nuevo acercamiento. Luego de difundirse las imágenes de ambos en un hotel de Ica, un reportero del magazine de Willax TV se comunicó con la modelo arequipeña.

La chica reality señaló que no podía declarar por el contrato que tiene con América Televisión, pero sí se animó a elogiar al también empresario. “Onelia, te llamo por las imágenes que hemos sacado pasando una pequeña luna de miel por Ica”, se le escucha decir a la periodista y a lo que la combatiente respondió halagando a Irivarren.

“Discúlpame, pero no puedo declarar, tú sabes, no puedo hablar, pero Mario es una increíble persona, solo te puedo decir eso, disculpa”, respondió. Recordemos que no es la primera vez que Mario Irivarren y Onelia Molina son vistos juntos, ya en una anterior oportunidad los captaron en la casa de la popular ‘Calavera coqueta’, en la que estuvo durante varias horas.