Alex Valera respondió a Paolo Guerrero tras polémicas declaraciones sobre el fútbol peruano: “Yo no me siento menos que nadie”

A raíz de las polémicas declaraciones de Paolo Guerrero, el delantero de la U dio su postura al respecto. (Video: ATV)

Alex Valera arribó a Seúl el último fin de semana, junto a José Carvallo, luego del encuentro entre Independiente Santa Fe y Universitario de Deportes por Copa Sudamericana. El lunes, ambos jugadores se sumaron a los entrenamientos comandados por Juan Reynoso con miras a los amistosos internacionales que afrontará la selección peruana ante Corea del Sur y Japón por fecha FIFA.

Tras su llegada al continente asiático, el delantero ‘crema’ conversó con la prensa sobre la competencia interna que se generará con Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, quienes a diferencia de él, juegan en torneos con mayor nivel. Como se recuerda, el ‘Depredador’ resaltó su presencia en la Liga Argentina e incluso, señaló que la Liga 1 estaba muy devaluada a comparación de otras.

“Creo que todas son ligas muy distintas (Italia y Argentina) y muy fuertes, eso sí lo tenemos claro todos. Pero cuando vestimos a la selección, todos estamos preparados y simplemente tenemos que estar bien, con confianza y eso nos va a ayudar mucho”, sostuvo Valera para las cámaras de ATV.

Asimismo, el futbolista de Universitario añadió que “sinceramente, yo no me siento menos que nadie, tengo toda la confianza para estar a la altura de ellos. No he tenido muchos minutos en Arabia, pero he visto la intensidad con la que se juega y es muy diferente”.

No obstante, aseguró que una de las claves para poder representar a un país de la mejor manera es la unión de grupo. “Cuando yo visto la camiseta de la selección peruana, me siento igual que todos porque somos uno solo y eso es lo que más importa”.

Es importante mencionar que, Alex Valera fue convocado por primera vez a la selección peruana por Ricardo Gareca para disputar la Copa América 2021, la cual se llevó a cabo en Brasil. En dicha oportunidad, el artillero tuvo la oportunidad de debutar ante el dueño de casa, duelo en el que cayó por 4-0. Posterior a ello, pudo sumar minutos en la victoria ante Venezuela.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Venezuela v Peru - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - June 27, 2021 Peru's Alex Valera in action with Venezuela's Mikel Villanueva REUTERS/Ueslei Marcelino

Una oportunidad para seguir creciendo

Por otro lado, el atacante ‘merengue’ valoró la motivación que siente al volver a vestir la ‘blanquirroja’ luego de varios meses. “Ha sido un largo viaje, pero con la motivación de empezar a entrenar y estar a la disposición del entrenador para estos partidos”.

Además, reveló que le será muy complicado encontrar un espacio en el once titular tras la reincorporación de Paolo Guerrero y el buen momento de Gianluca Lapadula. “La competencia arriba va a estar muy dura, vengo con toda la confianza para trabajar y aportarle a la selección”.

Sobre lo que será compartir vestuario con jugadores experimentados, como lo son Guerrero y ‘Lapa’, Valera dijo lo siguiente: “Ayuda mucho a la selección que regrese Paolo y con Gianluca que viene anotando va a sumar mucho y también me va a servir para aprender de ellos; yo sigo en constante aprendizaje, voy a seguir trabajando”.

El buen momento de Alex Valera

Universitario de Deportes se ubica en el tercer lugar de la tabla con 34 unidades, sin embargo, en las últimas semanas, no ha mostrado buen fútbol. Pese a ello, Alex Valera ha sido considerado uno de los jugadores más destacados del equipo en lo que va de la temporada, llegando a sumar un total de 10 goles en 13 partidos disputados.

En cuanto a Copa Sudamericana, el jugador de 27 años registra un tanto ante Goiás en el compromiso llevado a cabo en Lima. Ahora, el goleador del cuadro de Ate tendrá como objetivo replicar lo hecho en el Torneo Apertura con la selección peruana y así, ganarse un puesto en el equipo.