Shakira le reveló a Jaime Bayly que su expareja Antonio de la Rúa la apoyó tras separación con Gerard Piqué

Jaime Bayly se encontró con Shakira en el avión.

En la última publicación que hizo en su blog El Francotirador, Jaime Bayly contó que se encontró con Shakira en el avión. El periodista señaló que tuvo la impresión de que la cantante ya no lo quería, pues ella pasó por su lado y ni lo miró. Con el estilo que lo caracteriza, el conductor de TV reveló cuál sería la razón de la actitud de la colombiana.

Jaime Bayly explicó que Shakira debe estar enojada porque él usó su programa para despotricar contra la canción que lanzó cuando terminó su relación con Gerard Piqué. Asimismo, dijo que cuando la artista inició su relación con el español, ya no respondió ninguno de sus correos.

“Yo no uso el teléfono, solo me comunico con mis amigos, que son contados, usando el correo electrónico. En numerosas ocasiones, le escribí a Shakira, diciéndole que estaba de paso por Barcelona, que deseaba verla, pero nunca contestó y entonces comprendí que ya no quería verme, que no deseaba presentarme a Piqué, que acaso me veía como un amigo del pasado al que no le apetecía volver a ver. Me resigné a pensar que ya no me quería, que me había rebajado a la oprobiosa condición de examigo”, contó.

El escritor relató que la última vez que vio a la cantante colombiana fue hace quince años, cuando “todavía estaba con Antonio, el noble, su novio argentino”. “Nos vimos en su casa en Bahamas. Shakira no parecía del todo feliz. Quería ser madre, pero Antonio no deseaba ser padre. Yo me ofrecí a ser el padre de sus hijos y la hice reír”, recordó.

Antonio de la Rúa y Shakira tuvieron una relación entre el 2000 y 2011.

Decidió hablarle a Shakira

Lejos de echarse para atrás al sentirse ignorado, Jaime Bayly cuenta que se animó a acercarse y saludarla. “Shaki, hola, soy Jaime Bayly, no sé si te acuerdas de mí”, fueron sus primeras palabras.

Tras darle un fuerte y sorpresivo abrazo, la colombiana le indicó que sí se acordaba de él. Acto seguido le presentó a sus hijos, explicándole que se trataba de un periodista que la entrevistó cuando era joven.

Jaime Bayly continuó y le preguntó cómo estaba. “He tenido tiempos mejores”, le respondió Shakira, haciendo un mohín de tristeza, según la percepción del escritor.

El periodista le aseguró que lo mejor está por venir y le contó de su esposa Silvia, con quien ya lleva trece años de relación y tiene una hija.

Shakira se encontró con Jaime Bayly en avión. (@fallontonight/Instagram)

Confesión sobre Antonio de la Rúa y Alejandro Sanz

Después de conversar sobre las razones de su viaje, Shakira le preguntó si veía a Antonio de la Rúa, su expareja argentina. Jaime Bayly le contestó que sí, y que su comunicación era constante, pues lo quería mucho.

“Me alegro. Se ha portado muy bien conmigo en estos tiempos tan difíciles. Es noble”, le dijo Shakira, quien también le consultó sobre Alejandro Sanz.

El peruano le explicó que el cantante y él dejaron de ser amigos hace mucho tiempo, cuando Alejandro no quiso concederle una entrevista. Esto enfureció a Bayly y lo terminó insultando.

“Recuerdo que hemos estado juntos en su casa en Miami. Alejandro te quería. Es un amigo de verdad. En las malas, se conocen a los amigos. Y Alejo es el mejor de los amigos”, le dijo Shakira.

Jaime Bayly tuvo la sensación de que la cantante le reprochó por no haber sido un buen amigo. Después de unos minutos, las figuras se despidieron. Cuando aterrizó el avión, Shakira se metió al baño para cambiarse y no le dijo adiós.

“Cuando el avión aterrizó en Madrid, Shakira saltó de su asiento y corrió al baño para cambiarse de atuendo y maquillarse. Tardó en salir. Abrieron la puerta de la aeronave y mi familia y yo nos despedimos del hermano de Shakira, de los hijos de Shakira. No pude despedirme de ella, darle un último abrazo, porque seguía en el baño, arreglándose, coqueta, adorable. Mientras jalaba mi maletín de mano, pensé: Espero que no pasen quince años más sin verla”, concluyó.