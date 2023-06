Madre mata a su hijo de dos años y duerme dos días con el cadáver del pequeño

La población de Loreto se encuentra consternada por el fallecimiento de un niño de dos años. El menor fue encontrado muerto al interior de una habitación de un hospedaje, donde también se encontraba su madre quien presentaba lesiones.

Te puede interesar: Extorsión en San Miguel: Así fue el sangriento asesinato de empresario que se negó a pagar cupos

Los efectivos de la Policía y agentes del Serenazgo acudieron al hospedaje Amazonas Inn, ubicado en la avenida José Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista, ante el llamado del personal del establecimiento. Reportaron que una mujer y un niño se hospedaron en una habitación, pero no salían del mismo desde hace unos días. Personal de limpieza había visto a la mujer recostada boca abajo en la cama, mientras que el cuerpo de su hijo se encontraba a pocos metros de distancia.

Al ingresar al cuarto encontraron una terrible escena. Se hizo el llamado al Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver del menor y la mujer fue trasladada al Hospital de Apoyo de Iquitos pues había intentado quitarse la vida ingiriendo un líquido con veneno y cortándose las venas. En tanto, los peritos de la oficina de criminalística recolectaron como pruebas en la habitación un vaso desechable decorado con figuras de frutas, una mochila y los zapatos del niño.

Evidencias recolectadas por la Policía. (Loreto Iquitos Noticias)

La madre del menor, Yara Elizabeth Guerrero Baneo bajo custodia policial, fue atendida y logró ser estabilizada por los médicos. Posteriormente se ordenó su detención preliminar para ser investigada por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud - en la modalidad de parricidio en agravio de su hijo.

Te puede interesar: Se registró un sismo de 3.8 en Caylloma, Arequipa

Tras haberse recuperado, fue trasladada, a bordo de un patrullero, hasta el departamento de investigación criminal (Divincri) del sector donde permanecerá durante 72 horas, según la orden.

Menor llevaba días muerto

De acuerdo a los resultados de la necropsia practicada al cuerpo del menor, por las características macroscópicas realizadas se evidencian fenómenos cadavéricos por lo que las autoridades presumen que el niño llevaba entre dos y tres días de fallecido. Se esperan los resultados del examen en patología forense que determinará las causas del fallecimiento del pequeño.

Otro menor asesinado en Iquitos

El Poder Judicial ordenó siete meses de prisión preventiva para Jesús Bautista (32) y Vanessa Cachique (25) por la muerte de su hijo en el Puente Nanay, en Iquitos, el pasado mes de mayo. Este caso, que en un principio se indicó que se trataba de un intento de asalto, dio un giro inesperado en el que los padres están involucrados.

Iquitos: el misterio que envuelve el caso del bebé apuñalado

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, de la Corte Superior de Loreto, solicitó la detención provisional como medida de seguridad para garantizar la comparecencia de ambos padres durante el juicio oral, donde se dictará la sentencia para el o los responsables de la muerte del recién nacido. “Esta medida tiene por finalidad asegurar la presencia de los imputados durante el proceso hasta la expedición de la sentencia, por lo que el plazo mencionado se encuentra justificado”, se lee en su pedido de prisión preventiva.

Te puede interesar: ¿Qué es el programa Artemis de la NASA y cómo Perú será parte de los viajes a la Luna?

La madre del menor contó a los medios de comunicación que tenía problemas con el padre de su hijo porque no quería pasarle una pensión de alimentos. “Él me dijo que no quería hacerse cargo de mi bebé, incluso me dijo para abortarlo. Pero me negué. Por eso, ese día le dije: Tú has planeado todo esto para no pagarme la pensión de tu hijo”, contó en Latina Noticias.