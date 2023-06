Cuánto rating logró ‘El Gran Chef Famosos’ con la eliminación de Milett Figueroa

El rating que alcanzó 'El Gran Chef Famosos' con la eliminación de Milett Figueroa. (Instagram)

‘El Gran Chef Famosos’ se ha ganado un público seguidor del programa, quienes día a día están pendientes de lo que pasa en la cocina que está próxima a coronar al mejor de la competencia. Sin embargo, durante las últimas semanas las redes sociales se han inundado del tema por los diversos momentos que se han vivido en la competencia.

Te puede interesar: Milett Figueroa rompió en llanto en ‘El Gran Chef Famosos’ al tener que cocinar adobo de conejo: “Me da pena”

Uno de los temas de lo que ha dado mucho de qué hablar ha sido el ‘shippeo’ de Giacomo Bocchio y Milett Figueroa, pues los fanáticos comenzaron a relacionarlos por los diversos acercamientos que tenían en la cocina. Pero, esto no era más que parte del programa.

La modelo y exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se convirtió en una de las favoritas del espacio de Latina. Y es que pese a que ingresó casi sin saber nada, con el paso del tiempo destacó con su sazón e incluso se supo que estaba llevando clases particulares para dar un mejor desempeño.

Te puede interesar: Javier Masías, de ‘El Gran Chef Famosos’, se declaró fan de Milett Figueroa: “Es maravillosa, pero la quieren ver fracasar”

Sin embargo, el último sábado 10 de junio, se realizó una noche de eliminación en las que se enfrentaban Milett Figueroa, Andrés Vílchez y Korina Rivadeneira. Luego de dos arduas pruebas, el jurado decidió dejar fuera del concurso a la modelo peruana. Este suceso paralizó las redes sociales y los miles de fanáticos no hicieron más que lamentar el suceso, por lo que varios televisores estaban encendidos en la programación de Latina.

Milett Figueroa ganó el primer reto de 'El Gran Chef Famosos', de este viernes 9 de junio. Su osobuco a la napolitana con puré fue del agrado del jurado.

El rating del programa con la eliminación de Milett Figueroa

El programa de Latina Televisión viene ganando su espacio en la televisión peruana. En este día importante y que se volvió viral en las redes sociales, logró posicionarse en el sexto lugar del rating del sábado 10 de junio.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio calificó de “doble moral” a quienes los criticaron por cocinar conejo en ‘El Gran Chef Famosos’

‘El Gran Chef Famosos’ alcanzó un total de 8.2 puntos de rating a nivel de Hogares Lima, mientras que en el rating de Lima +6 ciudades alcanzó 7.2 puntos en total. Por encima, se posicionó JB en ATV en el cuarto puesto con 7.4 puntos de rating en Lima y 8 puntos en Lima +6 ciudades. El Reventonazo de la Chola estuvo en tercer puesto con 8.3 puntos en Lima y 8.4 en rating Lima +6 ciudades.

Milett Figueroa abandonó la competencia 'El Gran Chef Famosos'

Giacomo Bocchio descartó algún romance con Milett Figueroa

Uno de los temas sobre la mesa era el acercamiento que crearon los fans sobre el jurado Giacomo Bocchio y la participante Milett Figueroa. En redes sociales comenzaron a relacionarlos e incluso creaban videos en los que ‘evidenciaban’ sus coqueteos.

Ante ello, Infobae Perú conversó con el cocinero sobre el tema para saber cuál era su opinión al respecto. Desde un inicio mencionó que no existe ningún acercamiento que no sea profesional con la participante, pus como se conoce él es una persona comprometida.

“Me tienen sin cuidado (esos comentarios), tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Sobre) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos”, expresó el jurado.

Giacomo Bocchio descarta romance con Milett Figueroa. Instagram

Por otro lado, aseguró que tenía buena relación con la modelo peruana, a quien recién ha conocido a través del programa. E incluso, señaló que recién la comenzó a seguir en redes sociales luego del compañerismo que formaron en el set de Latina.

“Me llevo muy bien con Milett, es una chica A1 que ha ido creciendo a lo largo del programa. Realmente no la conocía (en persona), pero sí sabía quién era porque es una figura pública muy reconocida que tiene miles de seguidores en redes sociales, inclusive yo no la seguía en Instagram, pero ahora la sigo porque me parece una participante que ha venido a dar lo mejor de ella en la competencia de cocina”, dijo para Infobae Perú.