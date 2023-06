Paolo Guerrero fue ‘troleado’ por Christian Cueva y Yoshimar Yotún en práctica de la selección: “Avísame si estás cansado”

El delantero de Racing Club protagonizó un entretenido momento en Corea del Sur con los mediocampistas. (Video: ATV)

La selección peruana sumó un nuevo día de entrenamientos en Seúl como preparación de lo que será el amistoso ante Corea del Sur el viernes 16 de junio. En la segunda jornada, una de las novedades fue Paolo Guerrero, quien en las últimas horas brindó unas polémicas declaraciones que no fueron bien recibidas en la prensa e hinchas acerca de algunos de sus compañeros de la ‘bicolor’. Sin embargo, se pudo conocer que el delantero protagonizó un momento ameno con Christian Cueva y Yoshimar Yotún, quienes lo vacilaron en medio de las prácticas.

A través del medio ATV se difundió un video en donde los futbolistas de la escuadra nacional se encuentran en un conocido ‘camotito’, el cual consiste en la rotación constante del balón entre un grupo de jugadores sin que los que están ubicados en el centro lo toquen o intercepten. En este caso, el ‘Depredador’ y Christopher Olivares terminaron siendo los ‘desafortunados’ y tenían que marcar.

‘Aladino’ fue quien inició con Jesús Castillo, que se la pasó a Marcos López y luego fue para Alexander Callens. Entre ‘Yoshi’ y Edison Flores se turnaron la pelota hasta que el ‘Orejas’ descargó con el elemento de Feyenoord. No obstante, el jugador de capitán de Sporting Cristal le dejó un primer mensaje al atacante de Racing Club: “¿Qué pasa, causa? Tranquilo”, sin esconder una sonrisa. ‘Marquitos’ se la entregó a Bryan Reyna, que jugó con Callens y volvió con Flores. “¡Epaa! ¡Excelente! ¡Aaayy!”, expresaron Cueva y Yotún.

Sergio Peña, Carlos Cáceda, López siguieron la jugada hasta que Yoshimar mencionó: “Ahí está pues, tienes que devolver”. Cueva hizo un amague y dio un pase que Guerrero no pudo cortar, causando las risas de los presentes. ¡Anda pa’ allá!, agregó un Yotún que no paraba de vacilarse en reiteradas ocasiones. Entre los indicados volantes se rotaron el esférico, provocando la desesperación de Paolo, que no podía estorbar ningún pase. El también llamado ‘rondo’ parecía interminable para el delantero de 39 años, a quien Cueva se refirió de la siguiente manera: “Avísame si estás cansado y centramos”.

Críticas a Paolo Guerrero por recientes declaraciones

Con este entretenido momento se puede ver que reina un buen ambiente en la selección peruana. Mas aún cuando Paolo Guerrero realizó unas declaraciones en su llegada a Seúl sobre sus compañeros de la ‘bicolor’ que regresaron a la Liga 1. “Si me dicen mi edad... estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices por la edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano, pero yo me mantengo en otra liga y con 39 años. No tiene mucha relevancia (la edad)”, comentó para la prensa.

La realidad indica que el experimentado atacante milita en Racing Club de la Liga Profesional Argentina, una de las mejores de Sudamérica. A pesar de que el cuadro de la ‘Academia’ se ubica en el puesto 17 con 22 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso; la actualidad a nivel internacional es distinta, ya que clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores en el primer lugar del grupo A con 10 unidades y a falta de una jornada. El peruano ha colaborado con tres goles y una asistencia en 19 encuentros disputados.

Amistoso contra Corea del Sur

Cuando había dudas respecto a su rodilla derecha operada, Paolo Guerrero ha demostrado estar vigente en Racing Club, por lo que su buen estado físico le permitió ser convocado por Juan Reynoso a la selección peruana para los amistosos contra Corea del Sur y Japón.

El más próximo es ante los de Seúl y el técnico dejó entrever que en alguna oportunidad podría utilizar dos delanteros. Christopher Olivares, Alex Valera y ‘PG9′ postulan por el puesto, puesto que Gianluca Lapadula no jugará frente a los ‘tigres’, así lo hizo oficial la propia Federación Peruana de Fútbol.

Guerrero sería la principal opción en ataque contra Corea del Sur

Tras la ya anunciada baja de Gianluca Lapadula para medirse con Corea del Sur, quien se unirá a los trabajos recién el sábado 17 de junio, el comando técnico deberá alinear contra los asiáticos a otro artillero. De acuerdo con información de América Deportes, quien partiría con ventaja para ocupar la plaza vacante es el goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerero.