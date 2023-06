Aníbal Torres insiste que vacancia contra Pedro Castillo no cumplió con el procedimiento correcto

El Congreso admite que el 7.12.22 no votó la moción de Málaga ni otra moción de vacancia contra Castillo, sino votó una Res. Congresal.

No hay vacancia sin seguir el procedimiento del art. 89-A del Reglamento del Congreso, por tanto, no hay sucesión presidencial(art. 115, Const.) pic.twitter.com/XKgZLibcHe