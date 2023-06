¿Gianluca Lapadula seguirá en Cagliari tras lograr el ascenso a Serie A? Todas sus opciones de futuro

Gianluca Lapadula consiguió el ascenso a la Serie A con Cagliari. (Getty Images)

Cagliari se impuso en condición de visitante ante Bari en un duelo válido por la vuelta de la final del ascenso de la Serie B 2022/2023. El agónico gol de Leonardo Pavoletti en los minutos finales de la contienda le dio el triunfo global de 2-1 al cuadro ‘rossoblu’ sobre los ‘gallitos’, logrando el retorno a la máxima categoría del fútbol italiano. Gianluca Lapadula fue parte de esta histórica gesta y, a pesar de que no pudo hacerse presente en el marcador, los más de 20 goles este año sirvieron para este objetivo. A raíz de ello, surge una interrogante por el porvenir del delantero, quien podría tener opciones para cambiar de aires.

Te puede interesar: Gianluca Lapadula y su largo camino lleno de goles con Cagliari para ascender a Serie A

El atacante de la selección peruana convirtió 25 tantos en esta temporada y se hizo con la etiqueta de mejor jugador y máximo goleador del torneo de la Segunda División de Italia. A ello se le suma la diana que le anotó a Perugia en la Copa Italia. Estas cifras lo transformaron en el mejor futbolista del elenco de Cerdeña y, por lo tanto, tendría tres escenarios que contemplaría pensando en su futuro.

1. Permanecer en Cagliari

Te puede interesar: ¡Gianluca Lapadula a Serie A de Italia! Cagliari venció 1-0 a Bari en el último minuto y logró el ascenso

Gianluca Lapadula llegó a Cagliari a mediados del año pasado una vez que se consumó su descenso a la Serie B. No obstante, lo hizo a través de un contrato hasta junio del 2025. En esa línea y luego de haber conseguido devolverlo a la Primera División, sería una opción más que factible que cumpla su vínculo y apunte a cobrarse su revancha enfrentando a equipos de la talla de Inter de Milán, Juventus, AC Milán, AS Roma, etc.

De hecho, esta chance le convendría, ya que conoce el club y supondría evitar un cambio de aires, tanto para él como para su familia, que en Benevento vivió su última etapa más duradera (2020 al 2022).

Gianluca Lapadula fue el mejor jugador y máximo goleador de Cagliari en el ascenso a la Serie A. (Cagliari)

2. Cambiar de equipo en Italia

Te puede interesar: Golazo de Gianluca Lapadula con exquisito cabezazo en el Cagliari vs Bari por la final del ascenso a Serie A

Otro panorama que ‘Lapa’ podría optar es el de cambiar de equipo, aunque seguir en la misma Serie A. El haber logrado ser máximo artillero de la Serie B le daría las credenciales para recibir ofertas de otros cuadros de la máxima categoría de Italia. Hace un año, su nombre fue relacionado con Torino y Monza, aunque finalmente Cagliari se hizo con sus servicios.

No obstante, a finales de abril de este año, el reconocido periodista argentino, Christian Martin, confesó para El Futbolero, que el delantero de 33 años se encontraba en la órbita de AC Milán, que ya lo tuvo en sus filas en la campaña 2016/2017, pero que su destacado rendimiento en Cagliari lo volvió a colocar en el palestra para apuntalar su ofensiva.

Los ‘rossoneros’ clasificaron a la UEFA Champions League del siguiente curso y planean conformar un plantel que compita con los mejores equipos, de ahí que la experiencia del ‘Bambino’ les serviría para disputar la Serie A, Copa Italia y el principal certamen europeo.

Gianluca Lapadula anotó 8 goles e hizo 3 asistencias en 29 partidos con AC Milán en la temporada 2016/2017. (Getty Images)

3. Mudarse a otra liga

Para finalizar, queda la alternativa de que Gianluca Lapadula arme maletas y mude su fútbol a otra liga. Podría resultar complicado, pues casi toda su carrera la desarrolló en Italia (en la 2013/2014 estuvo en ND Gorica de Eslovenia). Asimismo, se encontraría en uno de los mejores momentos de su trayectoria y, por ende, sería lógico que intente

Sin embargo, cabe la chance de que el atacante intente probar otro campeonato, quizás en una liga diferente de Europa o un cambio de continente, sea Asia o América. Es conocido que el mundo árabe viene tentando a varios futbolistas con exhorbitantes propuestas económicas, por lo que no sería descabellado que reciba una interesante oferta.

Lo cierto, es que el nacido en Turín, no le faltarán opciones luego de ascender a la Serie A con Cagliari. Por el momento, disfrutará con su equipo y luego se integrará a la selección peruana de cara a los amistosos contra Corea del Sur y Japón.