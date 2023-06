Congreso condecorará a María del Carmen Alva, la congresista de los jaloneos y gritos

El próximo miércoles 14 de junio, el Congreso tiene previsto condecorar a María del Carmen Alva, la legisladora de Acción Popular que protagonizó un acto de coerción contra su colega Francis Paredes (Bloque Magisterial) durante una durante la crucial votación sobre la propuesta de restaurar la bicameralidad con una cámara compuesta por 130 diputados y otra conformada por 60 senadores.

Te puede interesar: Maria del Carmen Alva: los polémicos jaloneos y gritos de la congresista durante su gestión parlamentaria

Alva, expresidenta de la institución, se apresta a recibir la insignia de Gran Cruz, un galardón para “los más destacados parlamentarios, los más altos jefes de las Fuerzas Armadas y las más altas personalidades ciudadanas”, y presenciar la develación de su cuadro, según la invitación difundida por Carlos Vigura, periodista de Al estilo Juliana.

La cita, prevista para las 11:00 horas, fue convocada por el titular del Congreso, José Williams, y hecha pública el mismo día que Alva tomó por el cuello a su colega para que votara por la iniciativa retornar a la cámara doble, sin recurrir a un referéndum, una acción que finalmente no obtuvo los 87 votos requeridos.

La implicada no ofreció disculpas y alegó que no le faltó el respeto. Sin embargo, las imágenes difundidas por Canal N evidenciaron una versión distinta. Alva tiró del brazo a Paredes, le habló al oído y, ante la negativa del cambio de voto, cerró la tapa de su tablet con vehemencia antes de abandonar el hemiciclo.

Te puede interesar: María del Carmen Alva sobre presión contra Francis Paredes: “Gracias a mi carácter estamos en democracia”

“Hemos estado conversando nomás. De hecho, han venido otros congresistas para tratar de convencer, ese es nuestro trabajo, ya que faltaba un voto. Soy una persona de gestos, de abrazar. No es una mala forma, no es presión. No agrandemos esto. Cuando converso, abrazo a la gente”, dijo ante la prensa para desdeñar el incidente.

No es un incidente aislado. En agosto del año pasado, durante un hemiciclo, la parlamentaria se acercó al curul de la extrabajadora de limpieza, Isabel Cortéz, y se enfrascó en una discusión durante la elección del tercer vicepresidente de la Mesa Directiva. Alva la tiró del brazo mientras Cortéz intentaba alejarse.

Te puede interesar: “Estira tu dedito”: revelan qué le dijo María del Carmen Alva durante jaloneos a Francis Paredes

“Tuve una reacción inadecuada. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien”, escribió minutos después en su cuenta de Twitter. Darwin Espinoza, de su misma tienda política, reveló a la prensa que la extitular del Parlamento espetó una expresión racista contra otro legislador.

También figuró en un desplante al expresidente Pedro Castillo, quien le extendió el codo como símbolo de saludo y recibió un gesto de rechazo durante una reunión protocolar; y mantuvo una pelea verbal con el periodista Jimmy Chinchay cuando, durante su gestión, se impedía el acceso de la prensa al recinto parlamentario

“Como siempre informando mal [...] ¿por qué has mentido?”, increpó entonces. Sobre su polémica más reciente, Alva se escudó en expresar que mantiene una buena amistad con su colega.

Revelan qué le dijo María del Carmen Alva durante jaloneos a Francis Paredes. Canal N

“Hemos estado conversando nomás. De hecho, han venido otros congresistas para tratar de convencer, ese es nuestro trabajo, ya que faltaba un voto. Soy una persona de gestos, de abrazar. No es una mala forma, no es presión. No agrandemos esto. Cuando converso, abrazo a la gente”, dijo.

“Hasta mi madre me ha llamado a preguntarme por esto. [...] Soy muy feliz como soy, me gusta el carácter que tengo, porque gracias al carácter que tengo estamos en democracia”, siguió.

El Congreso, finalmente, ratificó que el proyecto de reforma constitucional que plantea restablecer la bicameralidad deberá ser sometido a un referéndum si sus promotores buscan su aprobación, tal como ya se había decidido en julio del año pasado.

El pleno tomó esta decisión tras debatir un planteamiento para que la propuesta no pase por referéndum, una iniciativa que recibió solo un voto menos de los 87 (dos tercios) que requería para ser aceptada y, por tratarse de una reforma constitucional, sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura.

La propuesta presentada por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 86 votos y fue llevada al debate y votación después de que los parlamentarios aprobaran reconsiderar la decisión que tomaron el 15 de julio del año pasado para que se someta a referéndum el posible retorno a la bicameralidad, abandonada en 1993 con la actual Constitución Política.

El texto sustitutorio planteó, entre otros puntos, que el próximo Legislativo cuente con una cámara de senadores a la que podrían postular los actuales congresistas, y una de Diputados con el número total del actual parlamento unicameral.