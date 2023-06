Cómo renovar tu licencia de conducir: no dejes que expire tu brevete y evita sanciones económicas

escubre las opciones de trámite en línea y presencial para renovar tu brevete vencido.

La licencia de conducir o brevete es uno de los documentos más importantes al momento de manejar un vehículo; resulta fundamental tenerlo contigo, la cual debe ser renovada periódicamente.

Cuando tu licencia de conducir llegue a su fecha de vencimiento, será necesario iniciar el proceso de revalidación para poder retomar la conducción. Tanto en Lima como en provincias, tendrás la opción de presentar la solicitud de revalidación en cualquier momento, ya sea antes o después de que el brevete haya expirado, sin la necesidad de realizar nuevamente un examen práctico de manejo.

¿Qué es el touring, cuántas sedes tiene y qué tiene que ver con los brevetes? (Captura)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones recordó que conducir con una licencia vencida constituye una falta grave que acarrea sanciones económicas. Dichas multas van desde los S/ 207.50 hasta más de S/ 2,490, y se calculan en base al valor de una UIT, sumando una cantidad adicional por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento.

¿Cómo renovar mi licencia de conducir?

Si deseas revalidar tu licencia, existen diferentes opciones para realizar este trámite:

Revalidación en línea (Lima): Es posible solicitar la validación de manera virtual.

Revalidación presencial a nivel nacional: Se puede acudir personalmente a los Centros de Emisión de Licencias de Conducir en todo el país, sin necesidad de realizar el examen práctico de manejo.

Antes de proceder con la revalidación de tu licencia de conducir, es necesario aprobar un examen médico en uno de los establecimientos autorizados por el MTC.

Los resultados del examen serán registrados en el Sistema Nacional de Conductores. Si se determina que estás apto tanto física como psicológicamente, podrás continuar con el trámite.

Este brevete te permite realizar servicio de taxi.

¿Qué requisitos necesito para renovar mi brevete vencido?

Presentar tu DNI , tarjeta de identidad, carné de solicitante, asilado (original y vigente) o carné de extranjería (original y copia).

Tener la licencia vencida o por vencer.

Haber aprobado el examen médico.

Haber aprobado el examen de Reglas de Tránsito en un Centro de Evaluación (excepto para la Clase A Categoría I).

En el caso de poseer carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, debes presentar una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

¿Tienes dudas sobre los trámites para obtener tu licencia de conducir? Conoce todos los datos de interés para solicitar. Video/MTC.

¿Cuál es el proceso que debo seguir?

Realiza el pago: En Lima Metropolitana, puedes optar por obtener una licencia física o una versión digital. Solo puedes elegir una de las dos opciones. El costo de la licencia física es de S/ 14.70 , mientras que la versión digital tiene un costo de S/ 6.70 . El pago se puede realizar en el Banco de la Nación o a través de la aplicación del banco “págalo.pe”, utilizando el código 1602 para la licencia física y el código 1601 para la licencia electrónica. En las demás regiones, las tasas de pago y los trámites se ajustarán a lo establecido por cada gobierno regional.

Dirígete al Centro de Emisión de Licencias: Ubica el Centro de Emisión de Licencias correspondiente a tu región y acude a él. Presenta los requisitos y solicita la revalidación de tu licencia de conducir . Deberás completar un formulario con tus datos personales y firmar una declaración jurada en la que afirmas no estar suspendido ni inhabilitado para conducir. Por último, entregarás tu licencia vencida.

Recoge tu licencia revalidada.

Conforme a lo consagrado en el Código Nacional de Tránsito la infracción por conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida, y categorizada como una falta B02, corresponde a $278.600. Cortesía: Infobae.

¿Se puede hacer la revalidación de brevete en línea?

Realiza el pago correspondiente, como se mencionó anteriormente.

Accede al portal web de Licencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Selecciona la opción “Revalidación”.

Ingresa tu número de DNI y acepta la declaración jurada.

Selecciona el lugar donde recogerás tu licencia: las oficinas del MTC en Lince y Cercado de Lima, o los centros MAC Lima Este y MAC Lima Norte.

Imprime tu constancia, ya que será el comprobante que necesitarás para recoger tu licencia. La emisión de la licencia demora entre 24 y 48 horas después de haber realizado la solicitud en línea.

Después del tiempo indicado, dirígete al lugar que seleccionaste previamente para recoger tu licencia revalidada, llevando contigo la constancia impresa.

¿Vas a tramitar tu licencia de conducir electrónica? Aquí dejamos el paso a paso que debes de seguir para hacerlo desde la comodidad de tu casa. ¡Ahora tu brevete digital lo obtendrás el mismo día que realizas el trámite

¿Qué pasa si no apruebo el examen médico para brevete?

Es importante tener presente que si aún no has obtenido la aprobación en el examen médico requerido, no podrás llevar a cabo el proceso de revalidación en línea. Este paso es fundamental para garantizar que estás en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para conducir un vehículo de manera segura. Antes de proceder con la revalidación de tu licencia, asegúrate de completar y aprobar dicha prueba.

¿Qué pasa si soy mayor de 70 años?

Cuando alcanzas los 70 años de edad, los plazos para revalidar la licencia de conducir varían de la siguiente manera:

Si tienes entre 70 y 75 años, debes revalidar la licencia AII o AIII cada año .

Si tienes entre 75 y 81 años, debes revalidar la licencia AI cada 3 años, y la AII o AIII cada 6 meses .

Si tienes más de 81 años, debes revalidar la licencia AI cada 2 años, y no podrás renovar la licencia AII o AIII.

Además, las personas mayores deben cumplir con las siguientes condiciones:

No estar suspendido ni tener la licencia de conducir retenida según el Registro Nacional de Sanciones.

No tener sanciones o multas pendientes de pago.

No estar privado del derecho a conducir vehículos de transporte terrestre.

¿Cuánto se paga al Banco de la Nación para revalidar brevete?

El costo de la revalidación varía dependiendo del tipo de licencia: S/ 6.70 para la versión electrónica (código 1601) y S/ 14.70 para la versión física (código 1602).

¿Cuánto tiempo demora el trámite de Revalidación de brevete?

El tiempo de emisión de la licencia puede variar, tomando entre 24 y 48 horas a partir de la fecha en que se realizó la solicitud en línea.

¿Cuánto es la multa por manejar con el brevete vencido?

Es importante tener en cuenta que las licencias de conducir son válidas hasta el último día de su vigencia, y las solicitudes de revalidación pueden presentarse en cualquier momento, ya sea antes o después de la fecha de vencimiento. Las sanciones por esta infracción se determinan en base al valor de la UIT y una suma adicional, de acuerdo con el siguiente esquema:

Primera vez: S/ 207.50 (5% de la UIT) más S/ 50.00 por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento.

Segunda vez: S/ 1,245.00 (30% de la UIT) más S/ 50.00 por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento.

A partir de la tercera vez: S/ 2,490.00 (60% de la UIT) más S/ 50.00 por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento, además de una inhabilitación por 1 año para obtener una nueva licencia de conducir.

Ante la Ventanilla Única de Servicios deberá hacerse el trámite para solicitar el duplicado de la licencia de conducir. Foto: Colprensa/Alfonso Ospina

¿Cuáles son los pasos para realizar mi examen médico?

Hazlo en 4 simples pasos:

1. Dirígete a un centro médico

Dirígete al centro médico autorizado que te quede más cerca para solicitar tu examen médico. No es necesario ir en ayunas.

2. Haz el pago

El costo del examen médico depende del centro médico que visites, pero generalmente varía entre S/ 100.00 y S/ 300.00. Este costo es referencial y puede variar según el centro médico. Este precio no lo pone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

3. Rinde el examen

Pasarás por estas 5 pruebas, asegúrate de rendir todas:

Medicina general: te tomarán la presión, el equilibrio, levantar pesas y una breve entrevista.

Vista y oído: te pedirán que leas unas letras de diversos tamaños y te harán escuchar sonidos de ambos lados. Si usas lentes, los necesitarás para pasar la prueba.

Grupo de sangre: te tomarán una muestra de sangre del dedo (solo una gota) para identificar tu tipo de sangre. Por más que ya lo sepas, deberás pasar igual por el procedimiento. No es necesario ir en ayunas.

Examen psicológico: te pedirán dibujar objetos geométricos, resolver laberintos, contestar preguntas de personalidad y dibujar una persona.

Examen de Razonamiento: te pedirán resolver preguntas de cultura general y razonamiento verbal y matemático.

4. Registra tu huella digital

Una vez realizadas las pruebas, pasarás por el registro de tu huella digital y con eso habrás completado el examen médico. La información del examen será compartida con el MTC, la misma que te servirá para hacer el trámite de emisión de licencia de conducir.