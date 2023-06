Ignacio Da Silva ponderó triunfo de Sporting Cristal ante The Strongest pese a las “dificultades”

Ignacio Da Silva fue una de las figuras de Sporting Cristal en la victoria 2-1 sobre The Strongest en La Paz. (The Strongest)

Sporting Cristal derrotó 2-1 a The Strongest en Bolivia y llegará a la última fecha de fase de grupos con chances de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores. Una de las figuras del encuentro fue el brasileño Ignacio Da Silva, quien se mantuvo sólido en la zaga ‘celeste’. El defensor calificó la victoria como uno de los mejores partidos que disputó el equipo en toda la temporada, esto debido a las adversidades que tuvieron que sortear.

“Hemos conseguido un triunfo que nos mantienen vivos en la competición. Fue uno de los mejores partidos por todas las adversidades que tuvimos. Jugamos con uno menos en estadio difícil y más con la altura, pero pudimos conmemorar un gran triunfo ahí y ahora debemos pensar en el torneo local y en Alianza Atlético de Sullana”, señaló.

Los ‘cerveceros’ ganaron en una ciudad como La Paz, ubicada a 3 mil 625 metros de altura, por lo que cada recorrido implicaba un desgaste físico mucho mayor al que se siente el llano, de hecho, al final del encuentro varios futbolistas necesitaron de respirador artificial para recuperar el oxígeno.

Ignacio Da Silva y Brenner Marlos necesitaron de respirador artificial para recuperarse tras la victoria 2-1 sobre The Strongest en La Paz (Instagram: Ignacio Da Silva).

Además, sumado al problema de la altura, tuvieron que disputar la mayor parte del encuentro con 10 hombres debido a la temprana expulsión de Gianfranco Chávez, quien vio la tarjeta roja a los 30 minutos, cuando el partido iba 1-1, tras una falta sobre Enrique Triverio, la cual significó su segunda tarjeta amarilla.

Los futbolistas del cuadro de El Rímac no fueron los únicos que tuvieron que sortear inconvenientes en el estadio Hernando Siles. El ‘staff’ de analistas de video al servicio del comando técnico de Tiago Nunes, también sufrió la agresión de un grupo de hinchas de The Strongest, quienes golpearon y rompieron los vidrios de la cabina en la que estaban instalados, y no fue hasta la intervención de la policía boliviana, que las cosas se calmaron.

Cuerpo técnico del equipo de Sporting Cristal sufrió agresión de hinchas de The Strongest en La Paz. (franco_ascenzo)

Renato Solís: “Hemos hecho buenos partidos en altura”

Otro que se refirió al tema de la altura fue Renato Solís. El portero señaló que Sporting Cristal ha sabido sacar adelante varios partidos en la altura esta temporada, por lo que la victoria en La Paz fue solo un resultado de su buen trabajo.

“Es un triunfo muy importante, que aún nos mantiene en carrera para poder seguir luchando. Si bien el partido se puso cuesta arriba con la expulsión, nosotros nunca dudamos de nuestra capacidad. El equipo ha hecho buenos partidos en la altura y nosotros demostramos de lo que estamos hechos”, afirmó.

Los ‘celestes’ se mantienen invictos en ciudades de altura este 2023. Sacaron un empate 4-4 con Deportivo Garcilaso en Cusco, otro 1-1 en Cajamarca frente a UTC y consiguieron una victoria 2-1 sobre Sport Huancayo en la ciudad ‘incontrastable’ y otro triunfo 1-0 contra Deportivo Binacional en Puno.

Sporting Cristal venció 1-0 a Binacional por el Torneo Apertura de la Liga 1 (Liga 1 Max).

¿Cuál fue el último equipo peruano en ganar en La Paz?

La Paz siempre fue una plaza complicada para los equipos peruanos en Copa Libertadores. De hecho, el último triunfo nacional ocurrió hace 13 años. La victoria más reciente de un club nacional en la capital boliviana se dio el 10 de febrero de 2010, cuando Alianza Lima venció 3-1 a Bolívar. En aquella ocasión los ‘íntimos’ se impusieron con un doblete de José Carlos Fernández y otro tanto de Johnnier Montaño y consiguieron clasificar a octavos de final.

Otras victorias de clubes nacionales en la capital boliviana fueron las siguientes:

- Always Ready 0-3 Universitario (1968)

- Always Ready 1-4 Sporting Cristal (1968)

- The Strongest 1-2 Alianza Lima (1978)

- Bolívar 1-2 Sporting Cristal (2006)

- Bolívar 2-3 Cienciano (2007).