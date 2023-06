Christian Domínguez dice que ahora sí se casará con Pamela Franco, pero que la prioridad está en comprarse una casa. | América Hoy.

Tras varios años de una intensa batalla legal, Christian Domínguez al fin se encuentra divorcia de Tania Ríos, así lo dio a conocer el programa ‘Magaly TV La Firme’. El cumbiambero se pronunció al respecto de este tema y lo hizo a través de ‘América Hoy’.

Para empezar, el líder de la Gran Orquesta aclaró que este proceso no se inició recién, como lo quiere dejar entrever el programa de la ‘Urraca’, sino que la solicitud se realizó hace varios meses, solo que el sistema de justicia se demoró en resolver su situación matrimonial.

Asimismo, Christian Domínguez señaló que durante varios meses tuvo que aguantar las críticas que recibió en su contra, sin poder responderle a sus detractores por el hecho de estar en una casa televisiva que no le permite tener enfrentamientos mediáticos.

Christian Domínguez y Pamela Franco tienen planes de casarse, pero no hay fecha.

“Para muchos ha sido una alegría, pero para mí ha sido algo incómodo, porque yo recuerdo que muchas cosas se decían hace cuatro meses, se decía que yo me burlaba, que no había documento alguno, que era una burla para mi señora y mi familia”, comentó.

“Por el hecho de ser de América, de la casa, no podía salir a responder con todo, porque tenía mucha ira, es como que te metan a la cárcel y no podía decir nada”, indicó.

Luego de expresar todos sus pensamientos negativos, Christian Domínguez fue interrumpido por Edson Dávila, quien le preguntó de manera directa si es que tenía planes de casarse con Pamela Franco, su pareja desde hace más de tres años.

Christian Domínguez al lado de Pamela Franco.

“Por supuesto que sí me caso”, fue el comentario que emitió el cumbiambero, a quien le recordaron que siempre decía que se casaría con la mamá de su hijo cuando saliera su divorcio de manera definitiva.

Sin embargo, no fue lo único que mencionó el cantante, pues cuando Ethel Pozo le consultó sobre la fecha tentativa de su futuro matrimonio, el conductor de ‘América Hoy’ sorprendió a decir que con su pareja tenían otra prioridad en estos momentos. “Tenemos una prioridad ahora que es comprar una casa”, indicó.

Christian Domínguez rechaza declaraciones de Melissa Paredes

Para Christian Domínguez, Melissa Paredes ahora está intentando limpiar su imagen, por eso sale a hablar sobre la ruptura de su exesposo con Ale Venturo, al punto de revelar detalles desconocidos sobre el fin de esta relación, como que el futbolista se llevó la cama y dejó sin nada a la empresaria.

Melissa Paredes se solidarizó con Ale Venturo tras separación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Si quieres limpiar tu imagen, no tienes que embarrarla de esa manera”, dijo Christian a Paredes. “Si quieres limpiar tu imagen, lo que tienes que hacer es no opinar en algo que no te corresponde, por más que te quieran utilizar como un canal”, agregó.