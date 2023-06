Fans de Taylor Swift juntan firmas y convocan marcha para que ‘The Eras Tour’ llegue a Lima

Swifties peruanos quieren hacerse notar para que Taylor Swift confirme fechas en Lima.

Los swifties están más unidos que nunca. Taylor Swift sigue sin anunciar fechas en Perú y otros países de Latinoamérica—Chile, Colombia y Ecuador— para su gira mundial ‘The Eras Tour’. No obstante, sus fanáticos peruanos no pierden la fe y piden en redes sociales que la cantante estadounidense pise el territorio nacional por primera vez en su vida.

Te puede interesar: Taylor Swift lleva ‘The Eras Tour’ a Latinoamérica y excluye al Perú de la lista: así lo lamentan los fans

Como se sabe, Taylor Swift solo ha confirmado paradas de ‘The Eras Tour’ en Brasil, Argentina y México. Los swifties argentinos agotaron todos los tickets para los shows programados para los días 9 y 10 de noviembre en el Estadio River Plate. Lo mismo sucedió con los demás países latinos, evidenciando así el éxito de la intérprete de ‘Shake It Off’.

Pronto, Taylor Nation, página oficial del equipo de gestión de la ‘Miss Americana’, dio buenas noticias para los fans: Taylor Swift abrió una nueva fecha para Latinoamérica. “Buenos Aires tendrá una tercera fecha para el 11 de noviembre”, señalaron en Twitter. De Perú, no se dijo nada.

Taylor Swift ofrecerá nueve conciertos en Latinoamérica. Todos ellos se llevarán a cabo en México, Brasil y Argentina. Perú está excluido de la lista oficial. Getty Images/Octavio Jones.

Es así que Taylor Swift ofrecerá nueve shows en Latinoamérica:

Te puede interesar: Taylor Swift: cuánto cuesta ir a ‘The Eras Tour’ Latinoamérica desde Colombia

24 de de agosto - Ciudad de México (México) - Foro Sol

25 de de agosto - Ciudad de México (México) - Foro Sol

Te puede interesar: Taylor Swift se come el mundo

26 de de agosto - Ciudad de México (México) - Foro Sol

9 de noviembre - Buenos Aires (Argentina) - Estadio River Plate

10 de noviembre - Buenos Aires (Argentina) - Estadio River Plate

11 de noviembre - Buenos Aires (Argentina) - Estadio River Plate

Fechas oficiales para 'The Eras Tour', de Taylor Swift', en Latinoamérica.

Juntan firmas para que Taylor Swift llegue al Perú

Los seguidores peruanos de Taylor Swift no se han quedado de brazos cruzados y, además de hacer tendencia en Twitter #TaylorSwiftenPerú, están juntando firmas para que la artista estadounidense tome en cuenta al país en la gira mundial ‘The Eras Tour’.

Fans de Taylor Swift se unen y juntan firmas para que la cantante llegue al Perú.

“El fandom de Taylor inicia esta petición que busca llegar a las más de 50 mil firmas para que las productoras peruanas nos ayuden a que Taylor Swift venga al Perú. No perdemos nada intentado. Queremos demostrar que existe una gran demanda y que hay fans que sueñan con ver y escuchar a Taylor en un concierto en Perú. Tenemos 1% de posibilidades, tendremos un 99% de fe. Súmate a este pedido y compártelo entre tus grupos de amigos”, se lee en la página.

Hasta el momento, más de 15 mil personas se han sumado a la iniciativa. Tú también puedes firmar la petición haciendo clic AQUÍ.

Marcha ‘swiftie’ en el Parque Kennedy

Este sábado 10 de junio, a partir de las 16:00 horas, los fanáticos de Taylor Swif se reunirán en el Parque Kennedy, en Miraflores, para pedir que la reconocida artista pise el territorio peruano.

La cuenta que organizó el evento, @SwiftProyectos, informó que hay más de 600 personas confirmadas.

Convocan marcha masiva para exigir la llegada de Taylor Swift al país.

¿Por qué Taylor Swift no vendría al Perú?

Según el youtuber Carlos Orozco, Taylor Swift sí tenía pensado llevar ‘The Eras Tour’ al Perú y que, incluso, hubo una propuesta por parte de empresarios nacionales para organizar el evento. Sin embargo, la cantante estadounidense se habría echado para atrás debido a la falta de un recinto en buenas condiciones.

“Perú ha hecho sold-outs con Romero Santos, con todo ese equipo. Si el artista está fuerte, lo traen. No ha sido un tema de dinero. Ha sido un tema de producción, de infraestructura. Taylor Swift no va a ir, pues, al Estadio San Marcos. Tienes que ofrecerle otra arena. Me refiero porque necesitas otra condición, otra acústica, otro sonido, otro despliegue que te pida en el escenario”, resaltó.

Taylor Swift cantando "The Man" durante 'The Eras Tour'. Ethan Miller/Getty Images.

Recordemos que ‘The Eras Tour’ se ha llevado a cabo en imponentes estadios de Estados Unidos. Además, la gira se ha caracterizado por tener un escenario móvil, luces, fuegos artificiales y hasta la intérprete de ‘Bad Blood’ se volvió viral por “nadar” frente al público, pues se tiró al medio de la tarima y se proyectó agua en la superficie.