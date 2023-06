Adolfo Aguilar reveló cómo le contó a sus padres sobre su homosexualidad: “Fue muy duro”

Adolfo Aguilar recordó cómo le contó a sus padres sobre su homosexualidad. (YouTube)

Adolfo Aguilar estuvo como invitado en el canal de YouTube de Renzo Schuller, donde contó algunas anécdotas de su vida como la vez que le confesó a sus padres su homosexualidad. Como se recuerda, a inicios de 2022, el actor hizo pública su orientación sexual por primera vez y desde entonces no ha tenido problemas en hablar al respecto.

Te puede interesar: Adolfo Aguilar orgulloso de su paso por ‘Spider-Man’: “Soy el primer peruano en una película de Marvel”

Todo sucedió cuando el presentador de ‘Esto es Guerra’ le preguntó por el minuto que le cambió la vida. El exconductor de “Yo soy” indicó que fue el día que le reveló a su progenitor acerca de su orientación sexual. “Un minuto... cuando le dije a mi papá que era gay. Eso fue hace 20 años”.

El también director explicó que a sus 30 años tomó la decisión de aceptar su homosexualidad frente a su padre, con quien tenía un lazo especial. “Fue muy duro. Yo pasaba por mi primera depresión y él estaba muy preocupado. Yo tenía una conexión bien extraña con él. Yo tenía depresiones y él las sentía”.

Adolfo Aguilar reveló su homosexualidad en entrevista. (Instagram/@adolfoaguilarv)

“Fui donde mi papá y estaba con mi mamá. Yo estaba sentado y llorando le dije: ‘Sé que estás preocupado por mí, de pronto estoy pasando por una depresión muy dura porque he terminado con una persona, un chico. Es un hombre, tú lo conoces. Soy gay y me gustan los hombres’”, añadió.

Adolfo Aguilar recordó que la primera reacción de su padre fue voltear a ver a su mamá y preguntarle si ella sabía de lo que sentía su hijo. “Ella dijo que sí”, señaló el productor, para luego continuar relatando sobre la actitud que tomó su papá. “Se quedó callado, me miró, lloró y me dijo: ‘Cómo no voy a querer al mejor de... y se quedó callado’”.

Te puede interesar: Paula Manzanal cuenta que se está conociendo con el futbolista Mijailo Mudryk, promesa del Chelsea

El actor aseguró que en ese momento se sintió “liberado” y que no volvieron a hablar del tema. “Mi papá murió a los años y no sé realmente qué sintió él, pero fui feliz al contarlo porque estaba más tranquilo con mi vida. Solo quería que él lo sepa”, concluyó.

Adolfo Aguilar le confesó entre lágrimas su orientación sexual a sus padres. (Captura)

Adolfo Aguilar y el proceso para aceptar su orientación sexual

El actor tomó la decisión de hacer público su homosexualidad, pero llegar a este punto le costó todo un proceso de aceptación y mejora de autoestima para no derrumbarse. En entrevista con Jorge Talavera en su canal de YouTube, el actor sorprendió al confesar que todo fue muy complicado y que, pese a que se mostraba muy feliz ante las cámaras, no lo era en casa y con todo lo que tenía en la cabeza.

Te puede interesar: Magaly Medina cuestionó a Melissa Paredes por respaldar a Ale Venturo: “Casi hace fiesta, le alegró la separación”

“Fue planificado (contar mi intimidad) durante año y medio, porque mi gran problema es que nadie se da cuenta de que la gente como yo también tenemos baja autoestima. También tenemos problemas de salud mental aunque no se note. Tenía un tema de bajo autoestima fuertísimo, no me quería nada, de hecho odiaba lo que era, sufría todos los días por ser homosexual y tenía un conflicto muy grande contra mí”, señaló.

“Yo no quería ser homosexual, entonces era homofóbico conmigo mismo y me automutilaba la vida en general para que no se note. Todo el día actuaba para que no se den cuenta. Si yo me hubiera dedicado menos tiempo a cuidarme para que no se den cuenta y más tiempo a hacer dinero, sería millonario”, agregó.