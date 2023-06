Marcos López y el análisis sobre los amistosos de la selección peruana ante Corea del Sur y Japón

El lateral izquierdo se refirió a los próximos duelos de la 'bicolor', además de su rendimiento en Feyenoord y la llegada de Edison Flores a Universitario. (Video: Radio Ovación)

La selección peruana inició sus trabajos de cara a los amistosos que sostendrá en las próximas semanas ante Corea del Sur y Japón. La Videna es el centro de operaciones de la ‘bicolor’ y donde Pedro Aquino, Edison Flores y Marcos López fueron los primeros en integrarse. Justamente, el lateral izquierdo fue abordado por la prensa a su salida del complejo de San Luis y habló de lo que significa enfrentar a estos equipos asiáticos.

“Son selecciones importantes. Siempre es bueno tener esa clase de amistosos porque de una u otra manera te van preparando lo que se viene en las Eliminatorias. El grupo es consciente de eso y le encanta encarar esta clase de retos”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, reconoció que ambos son cuadros de relevancia, dado que compitieron en la última Copa del Mundo, aunque se mostró desconcertado a la propuesta que tendrá en mente el técnico Juan Reynoso, sobre todo en la zona defensiva.

“Cada selección tiene un planteamiento distinto. Por lo que vi en el Mundial son equipos que muestran mucha dinámica e intensidad, que presionan alto y les gusta tener la pelota. El comando técnico tendrá que ver cómo encarar ambos partidos. Lo cierto es que nosotros, los jugadores, tenemos que estar muy bien preparados para lo que indique el entrenador. En este caso, si es línea de cinco o de cuatro, como jugadores tenemos que responder a ello”, declaró.

Y es que luego de los duelos ante Alemania y Marruecos que se jugaron en marzo de este año, la selección peruana no ha tenido actividad. Pero el DT nacional sacó conclusiones valiosas. Una de ellas, es la línea de cinco atrás, la cual no le funcionó ante los ‘teutones’ por el 2-0 en contra. Ante los africanos, el planteamiento mejoró y se vio a un equipo sudamericano más equilibrado, aunque un tema pendiente fue el hecho de casi no haber ejecutado un disparo al arco.

El equipo de Juan Reynoso perdió 2-0 ante Alemania en la ciudad de Mainz. (Video: Movistar).

Con lo mencionado, los choques ante Corea del Sur y Japón serán cruciales para la ‘bicolor’, considerando que no habrá otros partidos sino hasta el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en setiembre.

Actualidad en Feyenoord

Por otro lado, Marcos López se refirió a la reciente temporada que encaró con Feyenoord, con el que incluso salió campeón de la Eredivisie. En esa línea, destacó el cambio que tuvo desde San Jose Earthquakes en la MLS hasta el fútbol holandés.

“Venía de un fútbol relativamente fuerte y dinámico como es el estadounidense. Muchos aquí (en Perú) desconcen de lo que está avanzando la MLS. Pero obviamente ahora me tocó un pase importante en Feyenoord, jugar un torneo como la Europa League. Es un fútbol diferente en donde hay canchas rápidas, es otra infraestructura. Y el sistema de juego que implementó el ‘profe’ me ha servido mucho, y ahora trataré de plasmarlo en la selección con mis compañeros”, sostuvo.

Marcos López fue campeón con Feyenoord pero no tuvo mucha continuidad. (Getty Images)

El exjugador de Sporting Cristal disputó un total de 28 partidos en el conjunto de Rotterdam, en los que pudo brindar dos asistencias. Empezó con minutos en campo, pero luego la irrupción de Quilindschy Hartman le alejó del once titular. De ahí que se espera que en el siguiente curso y con una aclimatación realizada, pueda elevar su nivel.

Regreso de Edison Flores a Universitario

Para finalizar, el futbolista de 23 años opinó acerca del inminente retorno de Edison Flores a Universitario. “La verdad, no tengo nada que decir sobre Edison. Con respecto a Universitario no sé nada de eso. Creo que le corresponde a él hablar sobre el tema, pero si regresa pienso que será muy importante para Universitario. Sabemos de su calidad y lo que puede aportar en la selección”, mencionó.