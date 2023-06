Manuel Barreto aseguró que Edison Flores todavía no firmó contrato con Universitario

Manuel Barreto se refirió a la actualidad de Edison Flores. (Video: Canal N)

Solo faltarían detalles para que Edison Flores pueda sellar su vínculo con Universitario de Deportes hasta 2024 y así lo dio a conocer este martes Manuel Barreto, director deportivo del club, quien aseguró que hasta el momento, no existe firma alguna debido a que las negociaciones siguen en curso.

El dirigente ‘crema’ reveló que la llegada del volante nacional aún no está 100% confirmada e incluso señaló que lo estará cuando éste firme el documento correspondiente. “Estamos en medio de una negociación y en el momento que el acuerdo se firme, recién se puede dar por finalizado”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Asimismo, se encargó de poner paños fríos a la situación para no generarle ilusión y falsas expectativas a la hinchada ‘merengue’. “No podemos anunciar absolutamente nada. Aún hay negociaciones en curso. Todavía no hay firma”.

Barreto es consciente que el conjunto ‘estudiantil’ se encuentra enfocado en el duelo ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana, motivo por el cual, cree que es importante respetar los tiempos y los procesos. “Lo único que sabemos es que el jueves jugamos el partido más importante del año. Seguramente en los próximos días vamos a tener novedades y todo llevará su curso, su trayecto natural”.

Con respecto a la normativa interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el gerente dijo lo siguiente: “La reglamentación solo le da un cupo a Universitario, es algo que a futuro se debería profundizar y revisar, porque es imposible que si un jugador se va, otro no pueda sumarse”.

Por otro lado, no dudó en referirse a los amistosos que afrontará Edison Flores con la selección peruana en Asia, los cuales vienen siendo prioridad para el atacante nacional, según dio a entender el directivo. “Edison Flores está en la Selección Peruana, así que no vendría hasta el veintitantos”.

De esta manera, Manuel Barreto salió a desmentir todo tipo de información que señalaba que ‘Orejas’ ya había fichado por Universitario. Al parecer, la firma podría llegar luego de que el futbolista de 29 años regrese de disputar los amistosos ante Corea del Sur y Japón con la selección peruana el 16 y 20 de junio, respectivamente.

Presidente de Atlas confirmó que Edison Flores será prestado

Edison Flores aún mantiene contrato con Atlas FC, sin embargo, ya se confirmó que volverá al club de sus amores: Universitario de Deportes. La noticia fue dada a conocer por José Riestra, presidente de la institución mexicana, a través de RPP.

El estratega mexicano informó que ya se encuentra “prácticamente cerrado” el acuerdo para que Flores se sume al plantel de Universitario con miras al Torneo Apertura 2023. Según Riestra, en las próximas horas se haría oficial la información sobre el préstamo de ‘Orejas’ al club de Ate.

“Solo (falta) estampar su firma y me imagino que todos los exámenes médicos. El arreglo entre los clubes está prácticamente cerrado y el tema con el jugador también. Solo falta la firma para poder anunciarlo de manera oficial”, reveló el mandamás de los ‘zorros’.

Edison Flores no tuvo la continuidad deseada con Atlas de la Liga MX. (Refugio Ruiz/Getty Images)

Además, dio a conocer que el jugador peruano llegará a tienda ‘crema’ por un año y medio, precisando que ambas partes acordaron que sería cedido sin costo alguno. “Ha habido una gran voluntad entre todas las partes (de llegar a un acuerdo)”.

Cabe resaltar que, el objetivo de este préstamo es que Edison Flores vuelva a encontrar su mejor versión, ya que en Atlas no ha podido hacerlo. “Se dieron varias cosas que no estuvieron solo en manos de Edison y el club, sino varios factores que no se alinearon para poder tener la mejor versión de Edison con nosotros. Y en busca de eso, de poder encontrar esa mejor versión, se da esta posibilidad para que Edison regrese a Perú”.