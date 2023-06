Katia Palma responde acerca de los supuestos maltratos a Johanna San Miguel en ‘Amor y Fuego’

Katia Palma se presentará en 'Amor y Fuego' ante los comentarios de Johanna San Miguel. Instagram.

Katia Palma estará en el programa de’ Amor y Fuego’ este miércoles 7 de junio para responder a todas las interrogantes que tengan los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la supuesta enemistad que existiría entre ella y Johanna San Miguel.

Como se recuerda, la conductora de ‘Esto es Guerra’ comentó que no soporta a la actriz y explicó que esto se debe que Palma la trató muy mal cuando ambas estuvieron de jurados en el programa ‘Yo soy’ por Latina TV.

“Fuimos amigas, pero digamos que ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, yo no me sentí cómoda, no me sentí bien”, dijo a los tiktokers de ‘Hoy es Domingay’.

Al respecto, Katia Palma, se comunicó con el programa de Willax TV y comentó no entender las razones para que Johanna San Miguel indique que fue maltratada por ella y resaltó que por su lado no recuerda ninguna mala experiencia con la popular “chata”.

“No entiendo, o sea, ¿qué es tratar mal para ti? Es empujar, no hablarle, decir ‘ya, todos almorzamos menos ella’, eso es tratar mal. Entonces yo también estoy con una interrogante, pero bueno, cada uno con su rollo. No tengo malos recuerdas de verdad, o sea, olvídate. Si dice que yo la trataba mal ¿por qué se quedó dos años en el canal?”, dijo.

Katia Palma reacciona al ver su foto destrozada por Johanna San Miguel

La popular ‘Sor rento’ fue consultada por el reciente hecho que protagonizó Johanna San Miguel al romper en vivo una fotografía donde aparecen ambas y comentó que no comprende el aparente odio que tiene hacia ella.

Durante la emisión del reality de competencia, la rubia no soportó ver imágenes cuando estaba sentada al lado de la humorista y las partió por la mitad sin dudarlo en ningún momento.

“Uno se puede enterrar sola, uno caba su propia tumba a veces cuando ya es una cosa obvia. Yo no me voy a tomar el tiempo de llamar y preguntarle ‘¿Oye, qué pasó?’ porque ya estamos viejas. Ese odio que ella tiene hacía a mí, yo no sé de verdad, no puedo meterme en su cabeza”, sentenció.

Johanna San Miguel rompe foto de Katia Palma.

Katia Palma y sus indirectas ala conductora de ‘EEG’

Fiel a su estilo, Katia Palma respondió a los comentarios negativos de Johanna San Miguel y público divertidos e irónicos videos en su cuenta oficial de TikTok. Los usuarios de las redes sociales han tomado su contenido como una clara indirecta a Johanna San Miguel. Y algunos le han mostrado su apoyo,

“Yo no hablo, hago caras. Para qué opinar si con un gesto resumo todo. Hago tantas caras por día que antes de salir de casa me llega. Si algo no me gusta, una cara. Si alguien me molesta, otra cara...”, se escucha en el video donde aparece la actriz realizando muecas en referencia a las palabras de la figura de América TV.

El Tiktok de Katia Palma que sería indirecta a Johanna San Miguel. (TikTok)

Asimismo, en otro video decide grabarse mientras canta “La Krik” de la artista An G, cuya la letra le resta importancia a las críticas de los demás. Los usuarios no tardaron en reaccionar a los post de Katia Palma, resaltando que es una indirecta a Johanna San Miguel.

“Se te puede multiplicar la cosa fea que tú me deseas. ¿Qué se siente subir una imagen tirándome pulla y yo no la vea?... ¿Qué no me soporta? Tan llena de odio... Y eso que apenas voy por el primer episodio”, dice el tema que es replicado por la humorista.