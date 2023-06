Hincha de Sporting Cristal fue víctima de discriminación por parte de trabajadores de conocida cafetería en San Isidro.

Inaceptable. Una fanática de Sporting Cristal fue víctima de discriminación y acoso por parte de los trabajadores de una cafetería conocida en el distrito de San Isidro. Dicha organización se pronunció, asumió la responsabilidad y pidió disculpas.

“El día domingo 21 de mayo viví una de las peores experiencias gracias a unos trabajadores de la empresa Sarcletti sede San Isidro. En la mañana, al dirigirme a mi centro de trabajo con mi camiseta de Sporting Cristal, me sentí acosada porque fueron más de cinco personas: el vigilante y meseros que se encontraban limpiando, aplaudiendo y haciendo cánticos ofensivos por andar con mi camiseta”, contó la hincha ‘celeste’.

La simpatizante del club rimense les recriminó a los colaboradores de Sarcletti. “Regresé al lugar después de lo sucedido, con un personal de serenazgo de San Isidro y dos personas me acompañaron para hablar con el administrador. Él pidió el descargo del vigilante (al cual yo reclamé y discutí porque no paraban los insultos) y señor de limpieza (el único que me pidió disculpas y no participó)”.

Asimismo, contó lo que el administrador de la cafetería le respondió. “Me creyó, no dudó de lo que contaba y me dijo que cesarían al vigilante, ya que él debió controlar la situación y el orden de los trabajadores, además de que fue partícipe principal de los insultos. Yo acepté las disculpas y no quise agrandar más el problema”.

La respuesta formal de Scarletti

“Lamentamos lo ocurrido y queremos expresar nuestras sinceras disculpas a los hinchas y simpatizantes del Club Sporting Cristal por lo ocurrido. Este incidente es completamente contrario a los valores que promovemos en Sarcletti Dos de Mayo - San Isidro”, se puede leer en el primer párrafo del comunicado.

De inmediato, la organización dio a conocer el castigo contra los victimarios. “El personal involucrado en este incidente ha sido retirado de su cargo”. Y señaló que se contactó con la hincha del conjunto ‘cervecero’ para disculparse personalmente.

Comunicado de Sarcletti por discriminación contra hincha de Sporting Cristal.

Presente de Sporting Cristal

En cuanto a lo deportivo, el equipo de Tiago Nunes atraviesa un gran momento, pues no pierde desde hace nueve partidos. Su última derrota sucedió el 24 de abril cuando cayó ante Universitario en el estadio Monumental. A raíz de ese compromiso, sumó dos empates y siete victorias.

- Sporting Cristal 1-1 Universidad César Vallejo

- Sporting Cristal 1-0 The Strongest

- UTC 1-1 Sporting Cristal

- Unión Comercio 1-6 Sporting Cristal

- Binacional 0-1 Sporting Cristal

- Sporting Cristal 3-2 Cusco FC

- Sporting Cristal 1-1 River Plate

- Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal

- Sporting Cristal 4-2 Cienciano

Duelo decisivo en Copa Libertadores

Hoy miércoles 7 de junio, deberá afrontar, probablemente, el encuentro más importante de la temporada. Se medirá con The Strongest a las 21:00 horas en el estadio Olímpico Hernando Siles por el Grupo D de la Copa Libertadores.

El choque con el ‘tigre’ es trascendental en cuanto a su participación internacional, debido a que actualmente se encuentra en zona de clasificación de play off de Copa Sudamericana, no obstante, un triunfo podría significar acercarse a octavos del máximo certamen de Conmebol.

En el primer cotejo que sostuvieron en esta edición de la competición, los peruanos se quedaron con la victoria con un gol de Jhilmar Lora. Eso sí, en años anteriores también coincidieron y los ‘bajopontinos’ nunca pudieron ganar, perdieron 3-1 en 1978 y 5-1 en 2017.

Con golazo de Jhilmar Lora, los 'celestes' ganaron en casa por el torneo internacional. (Video: ESPN).

Último partido de Cristal en Copa Libertadores

Sporting Cristal cerrará su participando en la fase de grupos enfrentando a Fluminense en Brasil. Este partido se llevará a cabo el martes 27 de junio a las 19:00 horas en el estadio Maracaná.