Edgar Tello responde así cuando le preguntan sobre el rol de su esposa que se atribuye en el Congreso

El legislador Edgar Tello reapareció para responder sobre la denuncia por el presunto recorte de sueldo y hostigamiento laboral. Además, del rol que tendría su esposa en el Congreso de la República ante revelaciones de algunas conversaciones.

Sin embargo, no quiso aclarar estos chats difundidos por Al Estilo Juliana y prefirió evadir cualquier consulta sobre el caso. Solo indicó que son en las “investigaciones” que se aclarará su situación. “Será parte de las investigaciones que tendrán que aclararse las cosas”, agregó.

Ante las reiteradas consultas, precisó que Marie Silva Uriarte estaría mintiendo. Esto luego de revelar que no la dejaba ir a los servicios higiénicos y tampoco ingerir alimentos. Además, intentó justificar que su cambio de cargo ha sido por “problemas” con él y existirían otros casos con sus colegas.

“Está en investigación, me someto a las investigaciones y bueno la señora no solo ha tenido problemas con quien habla, sino que me entero de que ha tenido con otros congresistas como Marleny Portero, Norma Yarrow, bueno se aclararan las cosas. Lo que la señora hace es difundir calumnia”, sostuvo.

En tanto, aseguró que no hubo ningún “despido arbitrario”, sino una “rotación de personal” para optimizar las funciones. No obstante, no quiso pronunciarse por el cargo que tendría su esposa en el Parlamento.

Nuevos chats comprometen a Tello

El citado medio presentó nuevas conversaciones de un grupo de WhatsApp, donde un usuario con ‘señora Sonia de Tello’, quien sería la esposa del parlamentario, era la que coordinaba todas las donaciones.

El grupo lleva el nombre de Comisión de Comercio Exterior y se conversa de donativos para el evento de ollas comunes. Además, de actividades que se tendrían que realizar para el inicio de clases en marzo.

“[...] se les puede hacer llegar un kit mínimo de cuaderno y lápiz, o lapiceros, salvo [o] mejor organicemos ambas actividades en coordinación con el despacho del congresista”, escribió la que sería la esposa.

También, se puede leer que el congresista pide a sus trabajadores recoger canastas con sus propios autos y luego asistan a una actividad con los polos de su despacho.

Denuncias contra el parlamentario

El legislador deberá responder no solo ante la Fiscalía de la Nación, sino también ante el Congreso luego de admitirse la denuncia que hizo Marie Silva Uriarte, quien aseguró que le pidió que le compre un videoproyector con el bono.

Sin embargo, al negarse a este pedido le traería grandes consecuencias como el cambio de cargo y por ende un cambio de remuneración. E incluso la quisieron cesar, pero su estado de gestación le hizo retroceder al padre de la patria.

Silva Uriarte afirma que ha recibido amenazas de personas cercanas al funcionario y tiene temor a sus propios compañeros de trabajo. Ante ello, ha pedido garantías para su vida e hijo que aún está en peligro.

Antes de que suceda esto ya hemos recibido algún tipo de amenazas [por] mensajes a través de terceros. [...] A los que temo más es a los que están en la oficina, que a los que están afuera”, agregó.

Por su parte, los representantes de recursos humanos manifestaron que el contrato de la trabajadora como auxiliar se encuentra a la espera para que se firme. Sin embargo, la denunciante ha dicho que no lo hará, porque eso sería respaldar las declaraciones de Tello.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) indicó que ordenó una inspección al conocer el caso, por lo cual recogerán información ante el Parlamento por el maltrato laboral. Agendas escritas con la salida e ingreso de la trabajadora podrían demostrar de la grave situación que pasaba en el interior del despacho.