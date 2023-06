Erick Osores y el jugador de Universitario que “pierde” con el inminente regreso de Edison Flores

El periodista se refirió al jugador de la 'U' que tendría menos chances de jugar con la presencia del 'Orejas'. (Video: ESPN Perú)

Con el Torneo Apertura perdido, Universitario de Deportes ya piensa en lo que será el Clausura y también en la confección de su plantel de cara a lo que resta de la temporada para tentar el título de la Liga 1. En ese sentido, el nombre que más ha sonado para reforzar el cuadro ‘crema’ es Edison Flores, quien no la pasa bien en Atlas de México. Su llegada es casi un hecho, aunque para el periodista Erick Osores, con este suceso, un jugador de la ‘U’ tendría muchas menos oportunidades.

“Bien por Flores, no tengo nada contra su llegada. Gana Universitario y el jugador. Pierde Quispe, los chicos que vienen de atrás. Igual que en Alianza, viene Cueva pero pierde Concha. No estoy diciendo que esto no tiene que darse, pero alguien siempre pierde acá”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F de ESPN Perú.

De pronto, Julinho intervino y mencionó que el integrante de Alianza Lima habría aprendido pese a la contrataciones de Christian Cueva y Andrés Andrade. Empero, el comunicador no estuvo de acuerdo. “No sé si Concha aprendió”, dijo.

Erick Osores analizó el panorama de los jugadores peruanos que vuelven del extranjero, pero consideró que esto termina perjudicando a los jóvenes valores de los clubes.

“Si tienes en el banco a Quispe y a Flores, ¿a quién vas a poner? Pero bueno, es el fútbol y los jugadores que van a perder su chance, algo no habrán hecho bien. Estos retornos de jugadores al Perú los entiendo porque ciertamente Cueva no tenía club, Flores no tenía dónde jugar en Atlas. Si lo veo desde el ángulo de la selección, a Reynoso le sirve que juegue, a que estén suplentes o sin club. Pero alguien no se beneficia”, aseguró.

Piero Quispe podría perder espacio en el once titular de Universitario si llega Edison Flores. (Liga 1)

El también periodista de Fútbol en América insistió en su teoría y, en ese caso, invitó a que Piero Quispe y Jairo Concha busquen minutos en otro equipo de la Liga 1. “Hay chicos que si fuesen parte de un proyecto de un club, que digan ‘te voy a terminar de fortalecer para que en un año estés listo ante una oferta de afuera’. Bueno, si Concha era un proyecto de Alianza, ya no lo es más. Y si Piero Quispe en la ‘U’ era un proyecto, que lo presten a ‘Muni’. Ahí sería bienvenido y tendría 90 minutos todas las semanas”, precisó.

Por último, el panelista entendió que este tipo de fichajes enriquece al campeonato local. No obstante, le restan opciones de juego y, sobre todo, a aquellos que forman parte del proyecto de un club. “Está lindo esto, le da más color al campeonato, vamos a vender más y nuestro negocio va a funcionar mucho más. Pero no puedo dejar de pensar ni decir que en el fútbol peruano nunca vemos un proyecto para fortalecer, porque viene alguien y te tapó, tienes que ir a buscarte club. A mí, como hincha de ‘Muni’, me gustaría que vengan, no van a cobrar pero van a jugar. A mí no me cierra la idea”, declaró.

Presente en México y Universitario en el horizonte

Y es que Edison Flores tuvo escasa participación en Atlas de México. Tan solo disputó cinco de los 17 partidos en la Liga MX este primer semestre del año, sin contar para el técnico Benjamín Mora. De ahí que buscara opciones para continuar con su carrera y poder sumar minutos de juego.

Edison Flores dejaría Atlas de México para volver a Universitario este año. (Getty Images)

En ese contexto, Universitario entró con fuerza para tratar de repatriarlo. Mas aún con el hecho de que Alianza Lima tenga un plantel lleno de figuras y se haya adjudicado el Torneo Apertura. En esa línea y con la mente en el Clausura, los ‘merengues’ pretenden llegar más armados y el ‘Orejas’ le daría un salto de calidad al equipo. Evidentemente, Piero Quispe podría tener menos tiempo de juego, considerando además, que Horacio Calcaterra también le ha quitado espacio en los últimos encuentros. De concretarse este retorno, el técnico Jorge Fossati deberá ver cómo armar su once titular.