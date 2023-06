Congreso a punto de votar proyecto que señala presunto desdoblamiento del idioma al usar el lenguaje inclusivo

Lenguaje inclusivo en las escuelas en peligro por proyecto de ley a punto de ser debatido en el Congreso

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República ha puesto en agenda del Pleno el debate del “proyecto de ley que promueve el correcto uso del lenguaje inclusivo, evitando su desdoblamiento innecesario para referirse a mujeres y hombres”. El texto promovido por integrantes de la bancada de Renovación Popular dice querer facilitar la comunicación y entendimiento del mensaje oral y escrito.

Te puede interesar: Renovación Popular presenta un proyecto de ley para que el Perú se salga de la Corte IDH

El texto presentado propone la modificación del numeral 3 del artículo 4 de la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres señalando que si bien el rol del Estado es promover el lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles del gobierno, deberá procurar que su uso no provoque el “desdoblamiento innecesario para referirse a mujeres y hombres”.

“Se entiende como desdoblamiento innecesario del lenguaje inclusivo la mención a ambos géneros en el mensaje cuando exista un término genérico que ya incluye el femenino y el masculino”, se lee en el texto que están en contra de mencionar “los niños y las niñas”, “los ciudadanos y ciudadanas”, “los y las congresistas”, “los y las estudiantes” o “los bachilleres y las bachilleras”.

Renovación Popular cuestiona el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas

El proyecto es respaldado por Flavio Cruz, Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Juan Mori, Mery infantes, Juan Carlos Mori, María Cordero Jon Tay, Raúl Huamán, Jorge Marticorena, Alex Paredes, Wilson Quispe, Noelia Herrera, Tania Ramírez y Roberto Sánchez. Es decir, se trata de una iniciativa que promovida por miembros de Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú y Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

Posiciones en contra

El texto presentado por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recopila las opiniones de diversas instituciones, entre estas el Ministerio de Educación. La entidad considera que el proyecto de ley no es viable porque “el sector educación viene cumpliendo las disposiciones sobre el uso del lenguaje inclusivo” y “la propuesta a ocasionaría un rediseño de los materiales educativos, pudiendo impactar negativamente en las tareas de consulta y redistribución de estos”.

Te puede interesar: Defensor Josué Gutiérrez rechaza propuesta de Renovación Popular para dejar la Corte IDH: “No es correcto”

“La propuesta legislativa contradice la guía denominada “Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras, no existo”, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por lo que consideran también deberían pronunciarse sobre la viabilidad de esta iniciativa. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social considera que el MIMP también debía presentar su postura al respecto.

Proyecto de ley podría afectar a los estudiantes, según el Ministerio de Educación

“La exposición de motivos del proyecto de ley señala que la propuesta es una alternativa de solución a la tendencia, cada vez más creciente para hacer mal uso del lenguaje, con la creencia falsa de que ello hará que las mujeres tengan mayores derechos o que se dejará de discriminarlas si se obliga a los estudiantes de primaria y secundaria a hablar de una forma incorrecta utilizando el “los y las” en forma permanente”, se lee en la parte del texto en que se defiende la iniciativa.

Te puede interesar: Congresistas a favor del desafuero de Digna Calle quien vive en Miami desde hace cuatro meses

Asimismo, denuncian la presunta existencia de “posiciones ideológicas” que pretenden imponer “un hablar incorrecto que e desdobla innecesariamente el lenguaje al referirse a hombres y mujeres que forman parte de un mismo grupo, este uso del lenguaje no sirve para luchar contra la discriminación hacia las mujeres y, por el contrario, origina un incorrecto uso del lenguaje, el cual viene impartiéndose en libros de texto de inicial, primaria y secundaria”.