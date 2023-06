Rodrigo Cuba es captado junto a bella modelo luego de terminar su relación con Ale Venturo. | Magaly TV La Firme.

‘Magaly TV La Firme’ difundió un adelanto de su programa de este lunes 5 de junio, donde el principal protagonista es Rodrigo Cuba, quien recientemente se ha separado de Ale Venturo, la mamá de su segunda hija.

Te puede interesar: Rodrigo Cuba se escabulle de reportero y no responde si su relación con Ale Venturo terminó

Según se puede observar en las imágenes, el futbolista viene restando importancia a los comentarios negativos que ha recibido en los últimos días y se muestra bastante animado al lado de una bella modelo.

“¡Qué fue ‘Gato’! Rodrigo Cuba no vivió duelo y su primer fin de semana sin Ale Venturo se fue de rumba y en confianzas totales con una guapa miss”, dice la voz en off del programa que conduce Magaly Medina.

Te puede interesar: Ale Venturo y Rodrigo Cuba terminaron su relación: rubia confirmó la ruptura y le deseó suerte al futbolista

De acuerdo a las redes sociales, la guapa modelo que acompañó a Rodrigo Cuba en esta fiesta es Gianella Rázuri, candidata al Miss Perú Universe.

Gianella Rázuri fue captada con Rodrigo Cuba.

Ale Venturo y sus motivos para terminar con Rodrigo Cuba

Ale Venturo fue la primera en dar a conocer que su relación con Rodrigo Cuba había llegado a su fin. Ella no solo eliminó todas las fotos que tenía al lado del futbolista, sino que también explicó por qué terminó el amor que sentía por el deportista.

Te puede interesar: Ale Venturo no quiere ir a juicio con Rodrigo Cuba, aseguró el abogado de la rubia

En una entrevista con una de las reporteras de ‘Amor y Fuego’, la empresaria señaló que su relación con el jugador del Sport Boys cambió radicalmente luego del ampay que este protagonizó en Piura, donde fue captado bastante cariñoso con una extraña joven.

Desde ese momento, el romance que ambos mantenían se vio resquebrajado, pues de acuerdo a la misma rubia, ella ya no confiaba en su pareja, lo que finalmente provocó que se separen por el bienestar de su pequeña.

Ale Venturo dio detalles del fin de su relación con Rodrigo Cuba. (Willax)

“Él fue desleal y obviamente después de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada, es difícil que las cosas vuelvan hacer igual. Uno no sabe con quién se mete”, comentó.

Le tiene miedo a la familia de Rodrigo Cuba

En otro momento de la entrevista que ofreció a ‘Amor y Fuego’, Ale Venturo señaló que ella quería terminar con el futbolista desde hace mucho tiempo, sin embargo, no se atrevió a hacerlo porque le tenía temor a la familia de Rodrigo Cuba, especialmente a su exsuegro Jorge Cuba.

Ella recordó que estuvo presente en la disputa legal que tuvo el jugador de fútbol con Melissa Paredes, en el que llegó a obtener la tenencia compartida, algo que no desea repetir con su segunda hija, quien tiene menos de un año de vida.

Ale Venturo revela que le tiene miedo al papá de Rodrigo Cuba.

“Yo también tenía miedo de terminar porque él me decía ‘¿tú que crees?, yo tengo tenencia compartida con (Melissa)... me advertía como para que yo tenga cierto temor... Aparte una tenencia compartida puede ser escrita o como la estamos llevando él (Daniel) y yo, no hay una regla... pero él (Rodrigo) sí, que minutos más, que minutos menos... es una obsesión ya rara”, agregó.