Ricardo Gareca recordó a la selección peruana al ser consultado por su peor momento en su carrera como técnico

Ricardo Gareca mencionó a la selección peruana para responder preguntar sobre su peor momento como técnico.

Ricardo Gareca anunció que no continuará como técnico de Vélez Sarsfield tras malos resultados en la Liga Profesional Argentina. Además, el ‘Tigre’ recordó su paso por la selección peruana cuando le consultaron por el peor momento de su carrera como entrenador.

El DT de 65 años comenzó comparando lo que vivió recientemente en el ‘fortín’ con su estancia en Palmeiras. “Siendo argentino en Brasil, pero le tengo un gran cariño al club. Los dirigentes e hinchas, increíblemente, me trataron bien. Me tocó una situación parecida, gané un partido, empaté cinco y perdí seis. Sin embargo, me mantenía firme en el cargo porque estaba totalmente convencido”.

En seguida, el popular ‘Flaco’ citó la experiencia con la ‘bicolor’ durante más de siete años. “En Perú lo mismo, en las dos Eliminatorias prácticamente durante las primeras rondas estábamos últimos. Después revertimos la situación”,

Después, Ricardo Gareca volvió a asociar su paso por la selección peruana con la ‘V azulada’. “No se olviden que vengo de un proceso de muchos años, con otra metodología de trabajo, yo creo que intentamos adecuarnos al día a día y no quiero hacer ningún experimento con Vélez”.

Gareca explicó su salida de Vélez

El exfutbolista se dio cita en las instalaciones del club del barrio de Liniers para confirmar y explicar el motivo de su salida. Hizo un mea culpa por no ayudar a mejorar la situación deportiva y afirmó que hay “material y capacidad” para que la institución revierta su presente en el campeonato argentino.

Asimismo, aprovechó para aclarar lo que pasó en el vestuario tras la caída ante Belgrano el sábado pasado. “Simplemente no quise hacer la conferencia porque quise tomarme un tiempo para analizar la situación. Tenía un dolor de cabeza típico por la mala sangre del partido más que nada. Después tenía la presión normal, nunca estuve descompensado”.

La segunda etapa de Ricardo Gareca como técnico de Vélez Sarsfield duró menos de tres meses.

Ricardo Gareca en la selección peruana

El nacido en Buenos Aires se convirtió en el entrenador de la selección peruana en 2015 tras su paso por Palmeiras. Tal y como él lo manifestó no le fue bien en un inicio, sin embargo, de la mano de una nueva camada de jugadores logró revertir la situación, rompiendo la mala racha de 36 años de no asistir a una Copa del Mundo.

Durante su estancia en el ‘equipo de todos’ hizo buenas actuaciones en Copa América, incluso estuvo cerca de levantar el trofeo en Brasil 2019, ubicándose en el segundo lugar tras perder ante el anfitrión. Y en la recta final clasificó a Perú a una nueva repesca. Sus números en la ‘bicolor’ fueron sobresalientes: 96 partidos, 38 victorias, 23 empates y 35 derrotas.

Prácticamente la carrera del ‘Tigre’ dio un giro de 180 grados, pues pasó de disputar el repechaje a un Mundial a registrar 10 partidos sin ganar en el fútbol argentino. Desde la derrota con la ‘blanquirroja’, en penales, ante Australia camino a Qatar 2022, no ha podido alzar vuelo.

Así celebraron Ricardo Gareca y la selección peruana tras clasificar al Mundial Rusia 2018.

El reemplazo de Ricardo Gareca en Vélez

De acuerdo a las declaraciones de los directivos del ‘fortín’ en la última conferencia, el técnico que asumirá el mando será Marcelo Bravo. Ellos depositaron la confianza en el joven entrenador de 38 años y se tomaron un tiempo para analizar si contratarán a otro profesional.

Próximo partido de Vélez

Ricardo Gareca y Vélez Sarsfield tomaron caminos diferentes, no obstante, este último tiene una gran oportunidad para tratar de salir de la mala situación. Se medirá con Deportivo Español, equipo de la cuarta división, por la Copa Argentina.

El próximo partido del ‘fortín’ se llevará a cabo este miércoles 7 de junio a las 16:00 horas de Perú en el Centenario Ciudad de Quilmes. El ganador de dicho compromiso accederá a la segunda ronda del certamen.