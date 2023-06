Máximo goleador extranjero de Alianza Lima sobre Hernán Barcos: “El récord quedará en buenas manos”

Rosinaldo Lopes se refirió a Hernán Barcos sobre el récord del goleador extranjero de Alianza Lima.

Eran inicios de los noventas, un delantero brasileño de 22 años llegó al Perú para ponerse la camiseta de Alianza Lima a pedido de José Carlos Amaral, técnico ‘blanquiazul’ (1990). Era Rosinaldo Lopes, el que hizo que sus goles pase de generación en generación, y que su nombre suene hasta el día de hoy, pues se convirtió en el máximo goleador extranjero en toda la historia de los ‘íntimos’. Ya pasaron más de 30 años, y ningún foráneo ha logrado alcanzarlo, hasta que apareció Hernán Barcos. El argentino enamoró a los hinchas con sus anotaciones, y está a dos dianas de igualar al atacante ‘brazuca’.

Infobae Perú se comunicó con Lopes y este habló de todo: el récord que aún le pertenece, los elogios al ‘Pirata’, su amistad con Guillermo Salas, su mejor gol y su emotivo mensaje a los fanáticos de La Victoria. Además, contó qué es de su vida después de colgar los chimpunes.

Extranjeros con más goles en toda la historia de Alianza Lima

1. Rosinaldo Lopes (BRA) / (36 goles)

2. Hernán Barcos (ARG) / (34 goles)

3. Gabriel Costa (URU) / (31 goles)

4. Mauro Guevgeozian (URU) / (29 goles)

5. Walter Ibáñez (URU) / (28 goles)

- ¿Qué se siente ser el goleador extranjero de Alianza Lima?

Sobre el tema de que soy el extranjero con más goles de Alianza, nunca he pensado en eso. Me llaman para preguntarme sobre eso y que Barcos puede superarme. Si lo hace lo felicito porque es un gran jugador, lo conozco cuando estuvo en Brasil. No lo conozco personalmente, pero sé que es una buena persona y si logra en convertirse en el máximo goleador de Alianza, hay que felicitarlo porque no todos los días se logra algo así. Significa concretar, hay que felicitarlo.

- Imaginaste seguir en la memoria de los hinchas ‘blanquiazules’ después de tantos años...

Creo que son 30 años, me quedo orgulloso de lo que he hecho, de haber alcanzado esa meta. Tantos años han pasado y todavía estoy como el máximo goleador de Alianza, pero no es algo que me ponga sobrado o algo así, siempre lo tomé con mucha tranquilidad. Y como lo dije anteriormente, y si Barcos lo logra, el récord queda en buenas manos, es un gran jugador, todo Latinoamérica lo conoce y me parece bien que lo haga con la camiseta de Alianza.

- De los 36 goles que anotaste, ¿cuál fue el que más disfrutaste?

Los goles contra la U siempre son especiales. Me acuerdo de un gol en los noventas a Juan Carlos Zubczuk que ganamos el clásico 1-0, creo que con ese gol me quedo yo y toda la hinchada de Alianza.

- ¿Todavía sigues los partidos de Alianza Lima?

De vez en cuando tengo mis amigos en Perú que siempre me están mandando una nota, que me dicen algo del club. A veces hablo con el Chicho, somos amigos, estuvimos juntos en el Alcides Vigo, tenemos una amistad. Conversamos en el momento en la que agarró el equipo, le dejé un mensaje de la suerte, qué bueno que le fue muy bien. Ahora está en un momento muy importante en Alianza, me alegra muchísimo porque es una persona muy buena y buen profesional, lo está demostrando. Alianza es un equipo que me ha dado muchísimo, los hinchas están pendientes, muchos me llaman, me escriben en mis redes sociales cuando es mi cumpleaños.

- Guillermo Salas está logrando cosas importantes con los ‘íntimos’, pero las críticas también lo rodea...

Lo que le está pasando al Chicho no solo es importante para él, también para los técnicos peruanos porque está demostrando que puede estar en un equipo grande como Alianza. Está demostrando que no esto no se trata de nacionalidad, si tienes competencia puedes venir de China, Corea, Brasil, y vas a lograr hacer las cosas bien. Y como peruano Chicho está demostrando que producto peruano también puede lograr cosas, pero hay que tener la oportunidad. Chicho está haciendo las cosas bien, estoy contento por él porque es un chico muy bueno, es un profesional de primera calidad y hay que apoyarlo. al igual que a otros jugadores jóvenes porque ese es el futuro. Creo que Alianza hizo muy bien de tenerlo al Chicho primero en menores y luego al primer equipo. Me quedo muy contento con eso.

- ¿Crees que Alianza Lima logre la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores?

Ojalá que Alianza tenga la dicha de pasar a octavos de final de la Libertadores porque sería un logro muy importante para el equipo y para toda su hinchada que está apoyando en todo momento. Alianza tiene la capacidad de poder lograrlo, tiene que pensar en el partido que viene para poder tener más posibilidades de llegar lejos en la Libertadores.

- ¿Qué es de la vida de Rosinado Lopes? ¿A qué se dedica en estos momentos?

Después de Alianza estuve en varios países: Ecuador, Austria, Francia, China, Rusia; ahí conocí a Puchungo Yáñez, estuvimos en el mismo equipo. En el 2002 me retiré del fútbol, conocí a mi esposa que es alemana y me fui a Alemania, puse mi propio negocio. Me encargo de hacer eventos, tenemos muchos, tratamos de hacer ferias internacionales, de idiomas, tenemos algunos bares en Alemania y otras cosas más. Hay una agencia que contacta a jugadores brasileños y a veces me contacta, traigo la información que me piden.

- ¿Te gustaría recordar viejos tiempos en Matute?

Me gustaría volver a Matute. Ahora paro ocupado, y el tiempo que tengo me voy a Brasil a visitar a mi familia. Tengo muchos amigos en Perú que me preguntan cuándo vienes, me invitan. Perú es un país que tengo mucho cariño, que ha dado muchísimo, la gente siempre me apoyó, hay un cariño de por medio. Es como mi segunda casa, me sentí muy bien, muy cómodo.

- Algún mensaje para los hinchas de Alianza Lima...

Los hinchas de Alianza son únicos, son distintos. Jugué en muchas partes del mundo, y nunca vi ese tipo de hinchas, son lo máximo. Quiero agradecer a cada uno de ellos, que siempre me mostraron su apoyo. Cuando es mi cumpleaños siempre me mandan mensajes, les mando un abrazo grande a todos. Ojalá que Alianza siga grande como es, y pueda seguir adelante, conquistando títulos que es lo más importante.