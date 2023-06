Carlos Galván contó el sorpresivo premio que dio Juan Reynoso cuando Universitario fue campeón en 2009

El exdefensor Carlos Galván contó como se dio para que Juan Reynoso les diera un premio por salir campeones nacionales en Universitario en la temporada 2009. ('La fe de Cuto')

En la temporada 2009, Universitario de Deportes salió campeón nacional al vencer a Alianza Lima en la final. Uno de los miembros de ese plantel fue el excentral Carlos Galván. El ‘Negro’ contó cuál fue el inesperado premio que les dio el entrenador ‘crema’ en ese momento, Juan Reynoso por la obtención de ese título.

“Pasa todo el año y salimos campeones. En una charla con Juan (Reynoso), le preguntamos cuál iba a ser su ‘cariño’ por salir campeones. Se me ocurrió a mí porque estaba ‘goloso’ y quería asegurar las vacaciones. Entonces Juan (Reynoso) nos respondió que si salíamos campeones nos iba a regalar su carro”, sostuvo en una entrevista en ‘La fe de Cuto’.

Galván explicó como nació la idea de pedirle un premio al actual entrenador de la selección peruana: “Le repreguntamos y nos dijo que sí como respuesta. También mencionó que él tiene palabra. Creo que algo se corrió, porqué no salió de mí. A mí me dieron la letra. Estaban Luis Ramírez y Johan Vásquez, que ya fueron entrenados por él. Me parece que ellos fueron los que me sugirieron que haga eso, porque iba a atracar”.

“A mí no se me había ocurrido porque yo estaba feliz con el premio. Creo que me lo dijeron y yo fui y le pregunté. La gente piensa que siempre fui un ogro. Las personas piensan que tu carácter es igual a como eres en el campo de juego. Desde que empecé a vivir acá, supieron cómo era realmente”, expresó.

“Salimos campeones, todo bonito. Los muchachos me dijeron como iba a ser la división. Yo les pregunté quién me acompañaba a una agencia para venderlo rápido. El carro estaba valorado en 42 mil dólares. La persona encargada me dice que no lo podían vender en ese momento”, comunicó.

Por último, Galván se refirió a cómo gestionó la venta del vehículo: “Los muchachos querían la plata en ese momento. Yo les dije que tenía 35 mil dólares. Ellos aceptaron porque era 2 mil dólares por cabeza. El costo me salió 33 mil dólares, porque yo también estaba incluido en la repartición. Después lo vendí a 40 mil dólares”.

El exdefensor Carlos Galván dio detalles de los premios que dio la directiva tras salir campeón con Universitario en el 2009. ('La fe de Cuto')

Galván dio detalles de los premios en el 2009

Carlos Galván también contó cómo se negoció los premios con la directiva de Universitario en la temporada 2009. El ‘Negro’ dijo que fue complicado llegar a un acuerdo, debido a que ambas partes tenían ideas distintas sobre los montos. Incluso, el exdefensor argentino usó la información de los ingresos del club para convencer a la directiva.

“Yo en ese año tenía una camioneta BMW. Se la vendo a Miguel Torres y yo me compro otra. Salgo de la marca BMW y me voy a otra. Comenzó el campeonato, llegamos a las finales y nos dijeron cuánto iba a ser el premio. Yo me acuerdo que en enero peleamos por el premio. En esa reunión, no estaba Juan (Reynoso). Estábamos Nolberto Solano, Piero Alva, Raúl Ruidiaz y otros más”, relató.

“Llevamos a un par de chicos para que aprendan como es la negociación. Yo me siento y los chicos estaban detrás mío. Yo era la carne de cañón, porque, supuestamente, era el capitán. Estaba toda la comitiva: Jaime León, Macedo, entre otros. Nos dijeron que hicieron un enorme esfuerzo y que por ser campeones nos iban a dar 100 mil dólares”, manifestó.

El exdefensor ‘crema’ afirmó que se pararon al escuchar la remuneración que les iban a dar por salir campeones en el 2009: “Una de mis primeras reacciones fue decir: ‘vámonos muchachos’. Nos íbamos a esforzar todo el año, por eso lo queríamos dejar todo listo”.

Además, Galván mencionó cuál fue la cantidad que exigieron como premio: “Entonces nos preguntan cuánto queríamos. Yo miré a los muchachos y les di como respuesta 500 mil dólares. Su reacción fue decirnos que estábamos todos locos. Entonces, empiezo a sacar toda la información de los ingresos con copia de los papeles”.

Finalmente, el ‘Negro’ detalló cómo terminó la negociación: “Ellos subieron a 200 mil dólares. Después, nosotros dijimos que sea de 450 mil dólares. Al final llegamos a 300 mil dólares. Era un ‘premiazo’. Los más jóvenes se emocionaron al escuchar ese monto”.