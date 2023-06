Huascarán: guía fallece arrastrado por avalancha cuando subía con turistas

Montañista fallece por avalancha del nevado Huascarán.

El guía turístico de 39 años Edgar Huamán de Asís falleció mientras subía al nevado Huascarán con turistas franceses, pues un bloque de hielo se desprendió de la montaña y lo sepultó. Así lo confirmó la Asociación de Guías de Montaña del Perú, cuyos integrantes pidieron ayuda al Gobierno Regional de Áncash, pues necesitan personas que ayuden a buscar el cuerpo del guía.

Para lograrlo, ya enviaron a brigadas que vienen inspeccionando la zona para encontrar los restos del montañista.

Cuando el hecho ocurrió, Edgar Huamán Asis se encontraba con dos turistas franceses y dos porteadores. Una avalancha los sorprendió mientras estaban cruzando un puente de hielo, en el nevado Huascarán, que se encuentra en la cordillera blanca, por lo que miembros de organizaciones del sector turismo se mostraron consternados.

Guía turístico falleció en nevado Huascarán.

El presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Joseph Guillén, señaló que el guía turístico fue sepultado por bloques de hielo luego de que cayó en una grieta.

“Lamentablemente, tuvimos la noticia de un accidente en el nevado Huascarán, se trataría de un guía de montaña de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, el señor Edgar Huamán Asis, quien estuvo trabajando con dos clientes de nacionalidad francesa. Él cruzaba un puente de hielo cuando se desprendió un bloque de hielo y quedó atrapado en una grieta”, reveló Joseph Guillén a RPP Noticias.

En este momento, dos grupos de rescate intentan dar con el cuerpo del montañista en la zona Canaleta, donde usualmente ocurren deslizamientos y avalanchas de nieve.

Además, el vocero de la asociación, contó que las personas que acompañaban a Edgar Huamán Asis no sufrieron graves daños físicos.

Buscan cuerpo de montañista que falleció por avalancha del nevado Huascarán.

“Estas personas se encuentran fuera de peligro y fueron trasladadas a la ciudad de Huaraz”, aseguró.

Edgar Huamán Asis obtuvo su título académico como guía turístico en el Instituto Eleazar Huamán Barrón, en 2008.

“Me propuse un nuevo reto de estudiar en el centro Estudios de Alta Montaña, lo cual lo logré en 2017. Ahora, me he propuesto ser parte del cuadro de instructores para formar a los jóvenes talentos que me motivan a seguir en el montañismo, pues la escalada en roca es mi fortaleza”, escribió en su cuenta de Facebook.