Víctimas de represión en protestas podrían pasar a ser investigados, denuncian abogados de afectados

Víctimas de represión podrían ser investigados gracias a disposiciones de fiscales supremos.

Fiscal del Equipo Especial de Fiscales Especializados en Derechos Humanos, creado para investigar exclusivamente delitos cometidos contra la humanidad y delitos comunes vinculados a violación de derechos humanos cometidos durante las protestas antigubernamentales, pretendería que las víctimas pasen a condición de investigados en una misma carpeta fiscal. Esta situación ha sido denunciada por Juan José Quispe, abogado de Rolando Marcas Arango, uno de los heridos durante las movilizaciones en Lima.

El letrado explicó a La República que el titular del cuarto despacho de la sexta fiscalía provincial penal de Lima, Marco Guzmán Baca, se inhibió de las investigaciones en el que los presuntos agraviados son los policías y remitió el caso a la Fiscal Superior, Marena Mendoza Sánchez, Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Especializados en Derechos Humanos, creado en abril de este año.

Según el abogado, la fiscal Mendoza Sánchez dispuso que dos carpetas se unifiquen. “Una resolución inaudita, inexplicable, arbitraria e ilegal el 10 de mayo último, donde resuelve la acumulación de las carpetas fiscales 298 y la 79″, señala el especialista.

La carpeta 298 contenía información de las presuntas agresiones a los policías y en la 79 la investigación sobre los ataques contra los manifestantes que resultaron heridos.

“La fiscal superior ha cometido una aberración jurídica porque una persona no puede ser agraviada y denunciada en una misma carpeta fiscal, no puede ser víctima e investigada a la vez. Un equipo fiscal si puede tener dos carpetas fiscales, una carpeta para agraviados civiles y otra para agraviados de la Policía Nacional, pero no se puede juntar las carpetas en una sola”, dijo Juan José Quispe al referido medio de comunicación.

Después de la unificación de ambas carpetas fiscales, el expediente pasó a la fiscal del Equipo Especial, Lidia Nieto Pablo, quien pone en conocimiento de las partes la acumulación dispuesta por la Coordinadora de Fiscales, Marena Mendoza. Con esto se oficializó la medida.

Más de 100 policías resultaron heridos tras protestas.

La respuesta de las víctimas

Ante ello, los abogados de los agraviados civiles interpusieron oposición porque consideran la medida ilegal. En respuesta la fiscal Nieto Pablo emite la disposición Nº 04 de no acumulación el 24 de mayo del 2023, donde argumenta que es imposible acumular estos dos procesos porque los bienes jurídicos son diferentes.

Es decir, hay un cambio de la disposición inicial.

La fiscal Nieto explicó que los civiles pueden ser víctimas de delitos contra la humanidad, de grave violación a los derechos humanos, como homicidio o tentativa de homicidio; mientras que los policías presuntamente agraviados podrían ser víctimas de delitos como disturbios, resistencia a la autoridad, agresiones y otros. Es decir, delitos diferentes.

Así, rebate los argumentos de la fiscal superior Mendoza y sostiene que no se deben acumular las carpetas fiscales porque ni el fiscal Guzmán Baca ni la coordinadora, fundamentaron los supuestos para la acumulación de ambas.

Para el abogado Quispe se advierte la intención de los fiscales superiores para acumular los procesos donde las víctimas pueden pasar a calidad de investigados y “eso podría aplicarse en los casos de asesinatos de manifestantes en el interior del país”, reporta.