La gran emoción de los peruanos luego de ver ‘Transformers 7′: “Todos aplaudimos cuando salió Cusco”

El pre-estreno de ‘Transformers: el despertar de las bestias’ se celebró en Cusco y Tarapoto, este sábado 3 de junio. Los peruanos se mostraron conmovidos después de ver los principales destinos turísticos del país, entre ellos Machu Picchu, Cusco y San Martín, en la cinta estadounidense.

“Me pareció realmente impresionante desde el inicio hasta el final. Me hizo sentir orgullosa de ser cusqueña. Qué bonito que la película muestre nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestros hermosos paisajes. Cuando salió Cusco sentí mucha emoción, tenía que llegar una película que muestre así nuestra ciudad al mundo”, señaló Karla para Latina Noticias, desde el Real Plaza de la avenida La Cultura.

Víctor Boluarte Medina, alcalde de Cusco, también expresó toda su felicidad por ver a la ‘Ciudad Imperial’ en la séptima entrega de ‘Transformers’. “Hemos sentido mucha emoción porque han puesto en vitrina nuestra ciudad. Ha sido una película impresionante. Siento un orgullo inmenso de que la película se haya filmado en nuestra ciudad”, detalló el burgomaestre.

'Transformers 7' se grabó en Perú a mediados del 2021.

“Estoy impresionado por lo que vimos. El público en la sala estaba emocionado, hasta las lágrimas prácticamente. Me agradó la representación de Cusco en el mundo, fue fantástico ver a la ciudad”, comentó otro usuario, mientras que una segunda persona añadió que ‘Transformers: el despertar de las bestias’ resaltó las “partes importantes del Perú”.

Tarapotinos invitan al público a ver ‘Transformers 7′

Los pobladores de Tarapoto, donde también se grabaron varias escenas de ‘Transformers: el despertar de las bestias’, especificamente en la región San Martín, invitaron al público a ver la nueva cinta estadounidense, que se estrenará a nivel nacional este miércoles 7 de junio.

“Qué espectacular película, los invito a ir a los cines. Deja el nombre del Perú muy en alto. Estoy orgullosa de Tarapoto y de Cusco. Cuando salió Cusco, todos nos pusimos a aplaudir. Fue hermoso ver a Machu Picchu, imponente; y fue hermoso ver las cataratas de Tarapoto. Fue precioso, 100 de 10. Están todos cordialmente invitados al cine”, expresó una joven al salir de la sala.

Peruanos se mostraron orgullosos tras el pre-estreno de ‘Transformers: el despertar de las bestias'.

“Me pareció súper bien, quiero ver la película mil veces más. Me encantó. No se imaginan cómo se ve Tarapoto, es de locos. No puedo decir nada, pero no se la pueden perder. Traigan a todos”, añadió otra fanática de la saga ‘Transformers’.

“Queremos que el Perú sea un destino de locaciones”

Tras el pre-estreno de ‘Transformers: el despertar de las bestias’, una representante de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) resaltó que la cinta de Steven Caple Jr no será la última que tenga como escenario principal al Perú.

“Como Promperú estamos seguros que este es el comienzo de lo que será el futuro para Perú. Queremos que el Perú sea un destino de locaciones de primer nivel y que haya producciones que vengan a filmar en diferentes espacios del Perú, en la selva, en nuestra sierra hermosa y en nuestra costa. También queremos que los potenciales turistas quieran venir a visitarnos, tienen que ver sus propios ojos los destinos que vieron en la película”, indicó.

PromPerú incentivará la visita de producciones extranjeras al país. (Latina TV)

Asimismo, informó que, a partir de las grabaciones de ‘Transformers 7′, se emitió una nueva normativa a fin de facilitar la visita de las producciones extranjeras a nuestro país. “Desde el 2021, se da una visa especial de artista temporal, que permite que todo el crew pueda entrar al Perú. Sabemos que hay una oportunidad de oro en el Perú”, agregó.

¿Cuándo se estrena Transformers 7 en Perú?

‘Transformers: el despertar de las bestias’ se estrenará a nivel nacional este miércoles 7 de junio. Desde ya, los usuarios pueden adquirir sus entradas en los principales cines del país.