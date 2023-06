Gol de Alex Valera para 1-0 de Universitario ante Cusco FC por Liga 1

El delantero puso el primero tras gran acción de Piero Quispe en el Monumental. (Video: GOLPERU)

Alex Valera anotó el 1-0 a favor de Universitario ante Cusco FC por la fecha 18 del Torneo Apertura. El atacante de 27 años aprovechó un rebote del portero tras remate de Piero Quispe y mandó a guardar el balón. De esta forma, registró su décimo gol en la Liga 1.

Sucedió en los suplementarios del primer tiempo, exactamente a los 46 minutos. La ‘U’ recuperó un balón en campo contrario, el volante Alfonso Barco tocó hacia adelante con el delantero Emanuel Herrera y este soltó en un toque con el mediocampista Quispe.

El habilidoso futbolista eludió a dos rivales y antes de llegar al área sacó un remate violento con su pierna derecha. El portero Ignacio Barrios contuvo su disparo con las dos manos, no obstante, dejó rebote. El ‘nueve’ Alex Valera le ganó en velocidad a la defensa y empujó el esférico.

Los 10 goles de Alex Valera en 2023

El primer tanto del nacido en Pomalca en esta temporada ocurrió en el triunfo ante Academia Cantolao. Luego, tuvo que pasar cuatro fechas para que vuelva a marcar. Lo hizo para darle la victoria a Universitario ante Deportivo Binacional.

Posteriormente, le anotó a Deportivo Municipal. Después le hizo un triplete a Sport Boys y Universidad César Vallejo. Y con la ‘pepa’ de hoy frente a Cusco FC, registra 10 celebraciones en lo que va de la Liga 1. Cabe resaltar que también marcó ante Goiás por la Copa Sudamericana.

Estos números lo han llevado una vez más a ser convocado a la selección peruana. El técnico Juan Reynoso lo llamó para los amistosos con Corea del Sur y Japón en Asia y deberá competir por un puesto con Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

Alex Valera marcando su gol en Universitario vs Cusco FC por Liga 1. (Universitario)

Próximo partido de Universitario

El equipo dirigido por Jorge Fossati se medirá con Sport Huancayo por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este compromiso se llevará a cabo el domingo 11 de junio a las 18:00 horas en el estadio IPD de Ciudad Incontrastable.

Próximo partido de Cusco FC

Los ‘aurinegros’, por su parte, chocarán con Universidad César Vallejo por la jornada final de la fase 1 del campeonato peruano. Este cotejo se jugará el domingo 11 de junio a las 15:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en Cusco.

Universitario en la Copa Libertadores

Luego del choque con Cusco FC, la ‘U’ deberá centrarse en la Copa Sudamericana. Su próximo partido será ante Independiente Santa Fe el jueves 8 de junio a las 21:00 horas en estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este cotejo podría definir el futuro de los ‘cremas’ en el torneo de Conmebol. ¿Por qué? Y es que actualmente son segundos con 7 unidades, a uno del líder, Goiás. De perder, los colombianos los igualarían en puntaje. Mientras que una victoria, los colocarían en el primer lugar, siempre y cuando los brasileños pierdan o empaten.

Cabe destacar que para esta nueva edición de la contienda internacional se implementó un nuevo formato. El puntero del grupo avanzará a octavos de final de forma directa y el segundo de la serie jugará un play off con el tercer lugar de la Copa Libertadores.

Así marcha la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana.

Los refuerzos de la ‘U’ para el Torneo Clausura

La directiva de Ate no se quedará con las manos cruzadas de cara al próximo mercado de pases. La zona a reforzar será la ofensiva. En ese sentido, se podría dar la vuelta del extremo Edison Flores, que no viene teniendo minutos en Atlas de México. Asimismo, el delantero Christopher Olivares interesa en tienda ‘merengue’. Este último quedará libre luego de no recibir su sueldo en Deportivo Municipal.