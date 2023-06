Deportivo Municipal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: se enfrentan por la Liga 1

Fernando Pacheco arremetió contra vicepresidente Aldo Olcese

Deportivo Municipal se encuentra sumergido en una crisis económica aguda y eso se ve reflejado en la falta de pago a los jugadores, quienes solo cobraron el 30% de sus salarios en marzo y no reciben los correspondientes a abril y mayo. Si la situación ya era adversa, el vicepresidente de la institución, Aldo Olcese , minimizó la situación y dijo que una salida de los deportistas no les convendría pues, pese a no percibir dinero, tienen minutos de juego en la Liga 1 .

“Si tanto habla en su programa ese, porque no viene acá y nos da la cara, que nos diga ‘pasa esto y por eso no les pagamos’. Para hablar y decir las cosas hay que ser hombrecitos, que venga y las diga aquí. Si tiene los huevos, por así decirlo, de salir a hablar, porque no viene a decirnos las cosas a la cara y decirnos que tal vez no estamos peleando nada. Los que sufrimos somos nosotros, los jugadores, nuestras familias también. Es algo complicado, que viene de hace mucho tiempo y es una pena que hasta hoy no puedan hacer nada. En su tiempo lo vivió (Olcese), para mí es un comentario estúpido”, declaró para TV Perú.