Paolo Hurtado empujó a Alejandro Hohberg, cayó contra el panel, y provocó trifulca con expulsados en Cristal vs Cienciano

Sporting Cristal venció a Cienciano por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1

Picante y polémico momento. Paolo Hurtado empujó a Alejandro Hohberg contra el cartel publicitario y provocó una trifulca entre jugadores de Sporting Cristal y Cienciano en el partido por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1. Todo esto terminó con dos expulsados.

Ocurrió a los 68 minutos del cotejo. El popular ‘Caballito’ fue a disputar el balón con el ‘Enano’, no midió su fuerza y lo mandó a volar. El extremo ‘celeste’ cayó bruscamente fuera del campo y se chocó contra el panel eléctrico.

Esta acción no le gustó para nada a Alejandro Hohberg y Rafael Lutiger. Los dos corrieron para encarar a Paolo Hurtado e inmediatamente los integrantes del ‘papá' salieron a proteger a su compañero. El central rimense se agarró a manotazos con Carlos Beltrán y Hansell Riojas.

Se formó una trifulca en la cancha del Estadio Nacional. El panameño Alberto Quintero sostuvo un enfrentamiento con el brasileño Brenner Marlos y los demás futbolistas tuvieron que separarlos para que no pase a mayores.

El árbitro Diego Haro, que permaneció alejado de la pelea para poder observar lo que acontecía, decidió expulsar a Rafael Lutiger de forma directa y amonestar a Alejandro Hohberg, Paolo Hurtado y Alberto Quintero.

Ahí no acabó el incidente, pues el técnico Tiago Nunes realizó un reclamo con mucha euforia al cuarto juez y este le comunicó al referí central, el cual le mostró la cartulina roja al brasileño.

Paolo Hurtado y su presente en Cienciano

Este 2023 no viene siendo una buena temporada para Paolo Hurtado. ¿Por qué? Y es que el exintegrante de la selección peruana se vio afectado por las lesiones y los escándalos fuera del campo. Esto solo le ha permitido participar en siete partidos, en los cuales no anotó ni asitió. Es más, el ‘Caballito’ estuvo cerca de irse de Cienciano, no obstante, llegó a un acuerdo.

“Hace poco tuve una reunión con el presidente de mi club Cienciano del Cusco y le agradezco la oportunidad que me ha brindado de continuar en la institución. A los hinchas pedirles disculpas por todo lo ocurrido y les prometo entregarme al 100% y dar todo por esta camiseta. Gracias”, fueron sus palabras del deportista en un video subido en su cuenta de Instagram.

Paolo Hurtado llegó esta temporada a Cienciano procedente de Alianza Lima.

Resultado final de Sporting Cristal y Cienciano

Finalmente, Sporting Cristal venció 4-2 a Cienciano por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1. Con ese resultado, los ‘celestes’ suben al segundo lugar del campeonato. Han bajado a Universitario de Deportes al tercer lugar, pero los ‘cremas’ recién juegan el viernes 2 de junio por lo que podría volver a igualarlos en puntos.

A los 31′, Alejandro Hohberg mandó un tiro al palo derecho de la portería cusqueña. A los pocos minutos, volvieron a una ocasión de peligro. Brenner Marlos fue derribado en el área rival y el árbitro Diego Haro cobró penal. El delantero brasileño no desaprovechó la acción y abrió el marcador.

Antes de que acabe el primer tiempo, Hohberg marcó el segundo tanto del compromiso. El extremo aprovechó un pase de Brenner Marlos para colocar el esférico al palo izquierdo del arco de Miguel Vargas.

En la etapa complementaria, Martín Távara, de media distancia, convirtió un golazo y puso el 3-0. Luego, Hohberg volvió a marcar y selló su doblete. Los pupilos de Gerardo Ameli reaccionaron y anotaron dos tantos del honor. El primero fue del central Koichi Aparicio y el segundo lo anotó el extremo Alberto Quintero.

Próximo partido de Sporting Cristal

El equipo de Tiago Nunes se enfrentará a Alianza Atlético en el final del Torneo Apertura. Este compromiso se jugará el domingo 11 de este mes a las 13:00 horas en el estadio Campeones del 36 situado en el calor de Sullana.

Próximo partido de Cienciano

El ‘papá’ chocará con Sport Boys por la jornada 19 de la primera fase de la Liga 1. Este enfrentamiento se llevará a cabo el viernes 9 de junio a las 19:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en la altura de Cusco.